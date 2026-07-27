Andrés Barovero: “Sportivo Belgrano tiene que ser protagonista y pelear bien arriba”

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevó a cabo el sorteo de la Fase Campeonato y la Fase Reválida del Torneo Federal A, instancia decisiva en la lucha por el ascenso. En representación de Sportivo Belgrano estuvieron presentes el presidente Andrés Barovero, el vicepresidente Tomás Crotti y el secretario de prensa Federico Sottano.

Tras el sorteo, quedó definido el fixture del Nonagonal A, donde el equipo de barrio Alberione iniciará su camino el próximo sábado a las 16:30 horas en condición de visitante frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.

Luego de conocerse el cronograma, el presidente Andrés Barovero manifestó sus sensaciones respecto a lo que se viene: “Estamos muy expectantes ante el azar de las bolillas. Sabemos que Sportivo Belgrano tiene que ser protagonista tanto de local como de visitante. Debemos demostrar dentro de la cancha para qué nos preparamos desde principio de año, con el objetivo de pelear bien arriba y terminar lo más alto posible”.

En esa misma línea, recordó lo realizado en la temporada anterior: “Queremos repetir lo hecho el año pasado, cuando terminamos en lo más alto, lo que nos permitió llegar a semifinales y ahora redoblamos la apuesta para llegar a la final”.

El mandatario también hizo hincapié en el acompañamiento del público verde en esta etapa clave: “Le pedimos a todos los socios, socias e hinchas que nos acompañen en esta instancia tan importante y definitoria. Entre todos vamos a buscar el ascenso, que es el gran objetivo por el que venimos trabajando desde hace años”.

De cara al inicio del Nonagonal, desde la institución ya se trabaja en la organización logística de los viajes y compromisos que se aproximan. El fixture presenta desafíos diversos, con traslados largos y otros más accesibles, en un contexto donde cada punto será determinante.

Con la ilusión renovada y el objetivo claro, Sportivo Belgrano comenzará este nuevo camino con la mirada puesta en finalizar entre los cuatro mejores, clasificarse a los playoffs y seguir alimentando el sueño del ascenso, además de asegurar su lugar en la Copa Argentina 2026.