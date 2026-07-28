San Jorge: el Gobierno de Santa Fe llevó el sistema 911 Emergencias y 911 Denuncias

Este martes el Gobierno de la Provincia presentó en San Jorge el sistema 911 Emergencias y 911 Denuncias, una herramienta tecnológica que fortalece la prevención del delito y mejora la respuesta ante situaciones de emergencia en el departamento San Martín. La iniciativa -desarrollada de manera conjunta entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Municipalidad local-, amplía la cobertura del sistema provincial de comunicaciones y optimiza la coordinación de los recursos policiales en la región.

La incorporación de una nueva antena de comunicaciones forma parte del proceso de modernización que impulsa la Provincia para consolidar un sistema de seguridad más eficiente, integrado y cercano a la ciudadanía. A través de tecnología Tetra, la central de despacho podrá geolocalizar en tiempo real los móviles policiales, asignar el patrullero más próximo a cada incidente y mejorar la coordinación entre las distintas fuerzas de emergencia, reduciendo así los tiempos de respuesta.

Durante la presentación, el senador por el departamento San Martín, Esteban Motta, destacó el trabajo articulado entre la Provincia y los gobiernos locales para concretar la iniciativa. “Esta antena se instaló en un predio de la Municipalidad gracias a un trabajo conjunto muy importante. Hoy ponemos en funcionamiento un sistema que incorpora tecnología de avanzada para monitorear el trabajo de los móviles policiales y seguir fortaleciendo la seguridad de toda la región”, expresó.

Por su parte, el intendente de San Jorge, Juan Pablo Pellegrino, valoró la decisión del Gobierno Provincial de invertir en infraestructura tecnológica para el interior santafesino. “Siempre ponemos a disposición los recursos necesarios para que estas políticas lleguen a nuestra ciudad. Esta inversión nos beneficia enormemente y fortalece la seguridad no solo de San Jorge, sino de toda la región”, afirmó.

El director provincial de Atención de Emergencias, Pablo Polito, remarcó que la incorporación del sistema representa un avance significativo para la gestión de la seguridad pública: “Nos permite conocer en tiempo real qué hechos ocurren en cada localidad, analizar semanal y mensualmente la información y orientar el despliegue policial hacia los lugares donde más se necesita. La riqueza de los datos mejora la eficiencia operativa y nos ayuda a administrar mejor los recursos disponibles”, señaló.

Asimismo, destacó la inversión realizada por la Provincia en infraestructura de comunicaciones. Valoró que “se trata de un sistema desarrollado sobre tecnología Motorola, líder mundial en soluciones para seguridad pública, que aporta mayor confiabilidad y capacidad operativa para el trabajo diario de las fuerzas policiales”, agregó.





Denuncias penales por teléfono



En el marco de la presentación también se puso en funcionamiento el servicio 911 Denuncias, una modalidad que permitirá a la ciudadanía radicar denuncias penales por vía telefónica cuando los hechos no constituyan una emergencia ni requieran una intervención policial inmediata.

El subsecretario de Monitoreo de Programas Estratégicos, Juan Manuel Musuruana, explicó que las denuncias serán recepcionadas por profesionales del derecho y remitidas de manera digital al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Además, cada denunciante recibirá un certificado electrónico con un número de seguimiento para consultar el estado de su trámite.

Con la incorporación de San Jorge, el Gobierno de Santa Fe continúa ampliando la cobertura del sistema provincial 911, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias y acercando nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la seguridad pública en todo el territorio santafesino.