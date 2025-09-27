Rafaela insegura: cinco hechos delictivos en la ciudad

Este viernes, personal del Comando Radioeléctrico fue comisionados por la Central de Emergencias 911 a calle Vieytes (zona rural), donde habría ingresado una incidencia a través de ojos en alerta por restos de una motocicleta.



Arribados al lugar, junto a personal de la G.U.R., procedieron a realizar un rastrillaje, logrando divisar en una cuneta un cuadro de una motocicleta, el cual contenía el motor y plásticos de la misma, procediendo al formal secuestro y traslado a sede de Comisaría 15º.



Se dio conocimiento al fiscal en turno quien impartió directivas.



En el segundo hecho policial, personal de Cuerpo Guardia Infantería que se encontraba de recorridas, al hacer paso por calle J. V. González visualizó un individuo que llevaba a la par una motocicleta y una mujer en bicicleta, dejando éste el birrodado en la vereda, agarrando la bicicleta e intentando retirarse.



Personal actuante procedió a la identificación de ambos, siendo un joven de 23 años y una menor de edad, constatando además que la motocicleta tenía el número de motor y chasis adulterado, coincidiendo con la sustraída días anteriores en calle Chile.



Se procedió a la aprehensión del sujeto y a la detención de la menor, y al formal secuestro de ambos birrodados, trasladándolos a sede de Comisaría 1º.



Se dio conocimiento al fiscal en turno quien dispuso la detención del sujeto.



Además, se dio intervención a la fiscal de menores quien ordenó que la menor sea entregada a su progenitora.



En el tercer hecho delictivo, ante sede de Comisaría 1º radico denuncia un hombre dando cuenta de la sustracción de su motocicleta frente a su morada.



Posteriormente fue hallada en calle Romitelli en estado de abandono, corroborando que se trataba de la sustraída momentos antes.



Se procedió al formal secuestro y traslado a sede policial, dando conocimiento al fiscal en turno quien impartió directivas.



En un cuarto hecho policial, personal de Comando Radioeléctrico fue comisionado a Av. L. Fanti por un hombre vociferando amenazas en el lugar.



Arribados al lugar, se divisó al sujeto, quién al intentar ser identificado, éste con actitud hostil opuso resistencia, procediendo a su aprehensión y traslado a sede de Comisaría 2º.



Se dio conocimiento al fiscal en turno quien dispuso la detención del sujeto de 26 años.

En el quinto hecho policial, este sábado, personal personal de OSESP fue comisionado por la central de 911 a calle Av. L. Fanti por persona ajena al lugar.



Arribados y tras entrevistarse con un hombre, el mismo adujo que habían dejado una bicicleta abandonada en el lugar.



Se procedió al formal secuestro del birrodado trasladándolo a sede de Comisaría 2º.



Se dio conocimiento al fiscal en turno quien impartió directivas.