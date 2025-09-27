Rafaela insegura: cinco hechos delictivos en la ciudad

Diario PrimiciaNacionales26 de septiembre de 2025
El recién nacido fue encontrado con riesgo de vida tras más de 20 horas de búsqueda. Permanece internado en terapia intensiva y hay personas detenidas, entre ellas los padres de la chica.
Diario PrimiciaProvinciales26 de septiembre de 2025
La iniciativa del Ministerio de Educación de la Provincia está destinada a estudiantes secundarios y público en general. Ya se desarrolló en Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista, mostrando ofertas académicas de los institutos superiores públicos y privados de la provincia de Santa Fe para 2026.
Diario PrimiciaProvinciales26 de septiembre de 2025
La última fue una firma que hace equipos de frío. El régimen habilita exenciones fiscales en Ingresos Brutos, Inmobiliario, patente de vehículos afectados y Sellos; y en los tres años siguientes, el inmobiliario. En paralelo hay otros medidas dispuestas desde el Ministerio de Desarrollo Productivo para sumar competitividad como la entrega de créditos por $ 500 millones al sector calzado.
Diario PrimiciaPoliciales26 de septiembre de 2025
Se trata de Raúl Darío López, de 47 años. Utilizó un cuchillo para quitarle la vida a la víctima el domingo 26 de enero de este año. El fiscal que dirigió la investigación que permitió llegar a la condena es Martín Castellano.
Diario PrimiciaProvinciales27 de septiembre de 2025
“Con un fuerte plan de obra de infraestructura deportiva, que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro y que se ejecutará en tiempo récord, la Provincia se está preparando para volver a ser el epicentro del deporte continental”, aseguró el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico. El proyecto del CARD incluye el recambio completo de la pista, con una inversión de $ 4.000 millones: será homologada por World Athletics y contará con un solado sintético de clase 1, similar al utilizado en París para los Juegos Olímpicos.