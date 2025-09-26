Rafaela insegura: tres hechos delictivos en la ciudad

Diversos hechos delictivos ocurrieron durante las ultimas horas en la ciudad de Rafaela.

26 de septiembre de 2025
En la madrugada de hoy, personal de Cuerpo Guardia Infantería fue comisionado a una estación de servicio ubicada en Luis Maggi y Ruta 34, debido a la presencia de un sujeto desconocido.

En tanto, se tomó cuenta, que el sujeto había dañado la traba de la puerta de ingreso siendo retenido en el interior del comercio. 

Al percatarse de la presencia policial, el hombre intentó huir, por lo que fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, siendo este un hombre de 28 años, fue puesto en conocimiento el fiscal, quien dio las directivas correspondientes.

El segundo hecho delictivo, personal de la Subcomisaría Nº 1 fue comisionado por un sujeto manipulando una motocicleta calle Francia y Arias, pudiendo dar marcha para emprender huida, informando el CEMU dirección que habría tomado.

Al hacer paso por calle en J. V. González, personal actuante observo la moto estacionada, y tras consulta con el morador del lugar, negó ser propietario de la misma. La moto fue secuestrada en averiguar su procedencia.

Tras investigaciones, se localizó a la víctima, quien confirmó que la moto había sido sustraída. Se le dio cuenta al fiscal quien impartió directivas. Posteriormente, con colaboración de personal de Cuerpo Guardia Infantería, se identificó al presunto autor, un joven de 26 años, quien fue detenido por orden del fiscal.

Por otra parte en el tercer hecho delictivo ocurrido en la tarde del jueves, ante sede de policial un hombre dio cuenta que dos mujeres lo estaban agrediendo y dañando su motocicleta.

Personal de la Comisaría Nº 13 se dirigió al lugar, donde identifico a una mujer como presunta responsable de los daños a la motocicleta.

Por este motivo, se procedió a la aprehensión de una joven de 19 años. Se dio conocimiento al fiscal interviniente, quien dispuso que la aprehendida revistiera el carácter de detenida.

