Rafaela insegura: tres hechos delictivos en la ciudad

Rafaela insegura: cuatro hechos delictivos en la ciudad
Ocurrieron en las ultimas horas varios hechos delictivos en distintos sectores de la ciudad.
Diversos hechos delictivos ocurrieron durante las ultimas horas en la ciudad de Rafaela.Policiales26 de septiembre de 2025Diario Primicia
En la madrugada de hoy, personal de Cuerpo Guardia Infantería fue comisionado a una estación de servicio ubicada en Luis Maggi y Ruta 34, debido a la presencia de un sujeto desconocido.
En tanto, se tomó cuenta, que el sujeto había dañado la traba de la puerta de ingreso siendo retenido en el interior del comercio.
Al percatarse de la presencia policial, el hombre intentó huir, por lo que fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, siendo este un hombre de 28 años, fue puesto en conocimiento el fiscal, quien dio las directivas correspondientes.
El segundo hecho delictivo, personal de la Subcomisaría Nº 1 fue comisionado por un sujeto manipulando una motocicleta calle Francia y Arias, pudiendo dar marcha para emprender huida, informando el CEMU dirección que habría tomado.
Al hacer paso por calle en J. V. González, personal actuante observo la moto estacionada, y tras consulta con el morador del lugar, negó ser propietario de la misma. La moto fue secuestrada en averiguar su procedencia.
Tras investigaciones, se localizó a la víctima, quien confirmó que la moto había sido sustraída. Se le dio cuenta al fiscal quien impartió directivas. Posteriormente, con colaboración de personal de Cuerpo Guardia Infantería, se identificó al presunto autor, un joven de 26 años, quien fue detenido por orden del fiscal.
Por otra parte en el tercer hecho delictivo ocurrido en la tarde del jueves, ante sede de policial un hombre dio cuenta que dos mujeres lo estaban agrediendo y dañando su motocicleta.
Personal de la Comisaría Nº 13 se dirigió al lugar, donde identifico a una mujer como presunta responsable de los daños a la motocicleta.
Por este motivo, se procedió a la aprehensión de una joven de 19 años. Se dio conocimiento al fiscal interviniente, quien dispuso que la aprehendida revistiera el carácter de detenida.
Ocurrieron en las ultimas horas varios hechos delictivos en distintos sectores de la ciudad.
La sentencia fue resuelta en un juicio oral que finalizó ayer en los tribunales de la ciudad de San Cristóbal. La fiscal Hemilce Fissore representó al MPA en el debate.
Lo aprehendieron este lunes junto a otro hombre en el marco de tres allanamientos realizados por efectivos de Asuntos Internos y de las TOE en Rosario y Roldán. Ambos serán llevados a audiencia imputativa por el fiscal Rébola en el marco de una causa por extorsión.
Así lo indicó la fiscal Shirli Tomasso en la audiencia preliminar realizada en los tribunales tostadenses. El acusado tiene 38 años, sus iniciales son JNM y está en prisión preventiva. Se le endilgó haber cometido los ilícitos de manera reiterada entre febrero y julio del año pasado.
En las ultimas horas dos hechos policiales donde robaron una bicicleta y una motocicleta.
Un hecho policial ocurrió en la ciudad en las ultimas horas.
La Anses fijó también las jubilaciones mínima y máxima los topes de ingresos en el sistema de asignaciones familiares.
Los concejales le otorgaron esta declaración, en virtud de sus destacadas actuaciones deportivas a nivel nacional e internacional y de su permanente vínculo con la ciudad.
Fueron en total 199.763 los pasajeros que volaron al exterior desde el interior. Rosario creció 69 % y así la provincia se posiciona como eje de conectividad sin pasar por Buenos Aires. “Rosario no es escala: es puerta de entrada al mundo. Cada vuelo que parte desde Santa Fe representa oportunidades concretas para nuestras pymes, nuestros trabajadores y nuestras familias”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. El Aeropuerto de Sauce Viejo también aumenta en vuelos de cabotaje, mejora en infraestructura y expansión de frecuencias.
La Provincia completó la renovación del sistema hidroneumático y la construcción de una cisterna que asegura mayor presión y mejor distribución de agua potable en esta localidad del Departamento 9 de Julio.
Diversos hechos delictivos ocurrieron durante las ultimas horas en la ciudad de Rafaela.