Aumento en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) fijó este jueves los nuevos valores de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que regirán desde octubre próximo, con un aumento del 1,88% siguiendo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de atraso.

Según Minuto Uno. Así quedó plasmado en las Resoluciones 317/2025 y 318/2025 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de la Anses, Fernando Bearzi.

De esta manera el haber mínimo garantizado de los jubilados se ubicará en 326.298,38 pesos, mientras que el máximo ascenderá a 2.195.679,22 pesos.

Los cambios alcanzan a trabajadores registrados, desempleados, monotributistas, beneficiarios de la AUH y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), veteranos de guerra y trabajadores bajo regímenes especiales. Los montos actualizados regirán a partir de octubre.

También se modificó la base imponible mínima y máxima para los aportes del SIPA, que quedarán en 109.897,23 pesos y 3.571.608,54 pesos respectivamente.

El mismo ajuste se aplicará a la Prestación Básica Universal (PBU), que pasará a 149.266,62 pesos, y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que quedará en 261.038,70 pesos.

También se oficializó la suba del 1,88% para el régimen de asignaciones familiares que alcanza tanto a los montos de las prestaciones como a los topes de ingresos familiares que determinan su percepción. En este esquema, se incluyó un límite: la percepción de un ingreso superior a 2.403.613 pesos por parte de uno de los integrantes del grupo familiar excluye del beneficio.

Para los trabajadores en relación de dependencia y los alcanzados por la Ley de Riesgos del Trabajo, los montos varían según tramos de ingresos y la zona geográfica. En el caso de los salarios más bajos, la asignación por hijo será de 58.631 pesos en el valor general, mientras que en zonas diferenciales como la Patagonia se eleva hasta 126.425 pesos.



Los trabajadores monotributistas percibirán, a partir de octubre, 58.631 pesos por hijo en las categorías más bajas, 39.548 pesos en las intermedias y 12.340 pesos en las más altas. La asignación por hijo con discapacidad se fijó en 190.902 pesos, 135.050 pesos y 85.234 pesos.