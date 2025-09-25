Se terminó la obra provincial que mejora el servicio de agua potable para las familias de Villa Minetti

Al mismo tiempo que el Gobierno de Santa Fe avanza a buen ritmo con la construcción del nuevo acueducto, que finalmente irá desde Tostado hasta El Nochero, pasando por Villa Minetti, concluyeron los trabajos desarrollados junto a la Comuna de Villa Minetti para mejorar el servicio de agua potable.

Sobre esta obra de agua, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó la conclusión de los trabajos y remarcó la decisión política del Gobierno Provincial para que Villa Minetti pudiera encarar esta obra tan esperada. “Hoy vemos los resultados con la renovación de las bombas, la construcción de la cisterna y la puesta en marcha de nuevas tecnologías que permiten garantizar agua potable en condiciones dignas”, expresó.

“Esto es lo que nos pide el gobernador Maximiliano Pullaro: estar presentes en cada rincón de la provincia con obras que puedan contribuir en cambiarles para bien las realidades que atraviesan los vecinos. Santa Fe sigue invirtiendo en infraestructura básica y esencial como es el acceso al agua segura, para que se pueda consumir sin generar inconvenientes en la salud”, agregó.

Desde la Secretaría de Agua y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas, explicaron que la obra comprendió el recambio integral de las cuatro bombas existentes por nuevos equipos de similares características, la incorporación de dos bombas sumergibles de mayor rendimiento, y la construcción de una cisterna a nivel del piso.

Con estas intervenciones, los vecinos de Villa Minetti podrán contar con mayor presión constante en la red y una mejor distribución del servicio en los sectores que más dificultades presentaban. Desde el área, destacaron que la obra reduce riesgos de fallas por la modernización del equipamiento, una optimización del consumo energético y, fundamentalmente, un beneficio directo para los vecinos de dos barrios que ahora cuentan con agua potable en condiciones adecuadas.

En este sentido, el senador por el Departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, valoró el impacto regional de la obra, asegurando que “el acceso al agua segura siempre fue una prioridad en mi agenda y en los reclamos que llevamos adelante en el Senado. El norte santafesino necesitaba respuestas concretas y hoy las tenemos: la optimización del sistema de agua en Villa Minetti ya es una realidad, y se complementa con el avance del Acueducto Tostado–Villa Minetti, otra obra estratégica que lleva adelante el Gobierno provincial. Estas inversiones no son promesas, son hechos que nos llenan de esperanza y que confirman que tenemos un Estado presente, con decisión política, que escucha y responde a la gente de nuestra región”.

Finalmente, el presidente comunal de Villa Minetti, Gabriel Gentile, destacó la transformación que significa para los vecinos: “Durante mucho tiempo tuvimos barrios enteros con problemas de presión de agua, lo que complicaba la vida de las familias. Gracias al apoyo del Ministerio de Obras Públicas y del gobernador Pullaro pudimos renovar el sistema, sumar equipos nuevos y concretar una obra que por nuestros propios medios hubiera sido imposible. Hoy podemos decir con orgullo que los vecinos de los dos barrios más afectados ya cuentan con agua potable en condiciones adecuadas. Este es un paso muy importante para nuestro pueblo y lo agradecemos profundamente”.

La finalización de esta obra con un presupuesto mayor a 18 millones de pesos representa un avance clave en la infraestructura hídrica de Villa Minetti, asegurando un servicio más eficiente, seguro y confiable para toda la comunidad.