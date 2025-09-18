Tostado: El MPA pedirá 19 años de prisión para un hombre por abusar sexualmente de una niña de su pareja

Así lo indicó la fiscal Shirli Tomasso en la audiencia preliminar realizada en los tribunales tostadenses. El acusado tiene 38 años, sus iniciales son JNM y está en prisión preventiva. Se le endilgó haber cometido los ilícitos de manera reiterada entre febrero y julio del año pasado.

La fiscal Shirli Tomasso solicitará 19 años de prisión para un hombre que fue investigado por haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de su pareja en Tostado (departamento Nueve de Julio). El acusado tiene 38 años y sus iniciales son JNM.

El planteo de la fiscal fue realizado en la audiencia preliminar llevada a cabo en los tribunales tostadenses ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), José Luis Estévez. En ese marco, el magistrado además dispuso que el acusado continúe en prisión preventiva hasta el juicio oral.

En la vivienda familiar

La fiscal relató que “el acusado y la víctima vivían en la misma casa a raíz de la relación de pareja que él tenía con la madre de ella” y precisó que “los abusos sexuales fueron cometidos en reiteradas oportunidades entre febrero y julio del año pasado”.

Tomasso afirmó que “el accionar del hombre de iniciales JNM afectó el desarrollo libre y progresivo de la sexualidad de la niña, quien actualmente transita su escolaridad primaria”.

Delitos

El hombre de 38 años fue acusado como autor de abuso sexual con acceso carnal reiterado y promoción a la corrupción de menores, ambos delitos agravados (por la situación de convivencia preexistente).

Admisión de la acusación fiscal

Luego de la audiencia preliminar, el juez Estévez resolvió por escrito las cuestiones planteadas por las partes. Admitió la acusación tal como fue presentada por la Fiscalía en cuanto a la calificación penal del hecho y a la pena solicitada, así como que en el debate participen ocho testigos propuestos por la Fiscalía y doce por parte de la Defensa.

Una vez firme la resolución, el juez deberá dictar lo que se denomina auto de apertura a juicio, para que se realice un juicio oral y público. A tal fin, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Tostado sorteará el tribunal, que será pluripersonal, y fijará la fecha de inicio del debate.

