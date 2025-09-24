Santa Fe invierte en proyectos jóvenes a través del Presupuesto Participativo

El Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, llevó adelante la firma de convenios correspondientes al Programa de Presupuesto Participativo Joven. La iniciativa ofrece recursos económicos, formación y acompañamiento para proyectos impulsados por jóvenes de entre 15 y 29 años, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y generar un impacto positivo en las comunidades.

La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, subrayó: “Muchas veces se escucha que la juventud no se compromete o no participa. Nosotros sostenemos lo contrario y, además, generamos herramientas para que puedan tener una participación institucional. Van a tener que reunir votos para sus proyectos, para poder ser los ganadores y concretarlos”.

En esa línea, destacó el rol de los gobiernos locales: “Son nuestros aliados para implementar estas políticas públicas. Cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de inversión en juventud, y eso tiene que ver con un Estado presente. Son recursos que nuestro gobernador Maximiliano Pullaro y nuestra vicegobernadora Gisela Scaglia deciden invertir en los jóvenes, para los jóvenes y con los jóvenes”.

Por su parte, el director provincial de Juventudes, Gastón Noyjovich, explicó: “Lo que buscamos es reconectar a los jóvenes con las instituciones de nuestra provincia, de nuestros municipios y de cada rincón del territorio. A través de diferentes etapas, impulsamos un presupuesto participativo joven: un recurso que la provincia transfiere a los municipios para que, en base a cuatro ejes fundamentales, los jóvenes desarrollen sus proyectos, ideas e intervenciones. Se trata de construir ciudades de futuro, pensadas por los jóvenes, para los jóvenes y para las próximas generaciones”.

Asimismo, precisó que “en cada uno de los 19 departamentos habrá una localidad donde se ejecutará un presupuesto participativo, en el marco de esta alianza entre el gobierno provincial y los municipios”.

La firma de convenios



El encuentro se realizó en el auditorio del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, en la ciudad de Santa Fe, y contó con la participación de intendentes, presidentes comunales y equipos de juventudes de distintas localidades. Entre ellos estuvieron Natalia Sánchez (El Trébol), Rodrigo Müller (Esperanza), Gastón Marconcini (San Genaro), Paula Mitre (Vera), Cristian Marega (Villa Ocampo), Andrés Soperez (San José del Rincón), Maribel González (San Javier), Victoria Weiss Ackerley (Helvecia) y Mauro Gilabert (Humberto Primo), además de representantes de Ceres y Tostado.

Acompañaron la firma de convenios el secretario de Desarrollo Territorial, Sergio Basile; el senador por el departamento Garay, Germán Ariel Baumgartner; y la diputada provincial Jimena Senn.

Ejes de trabajo



El Programa de Presupuesto Participativo Joven financiará 19 proyectos —uno por departamento— que deberán desarrollarse en torno a cuatro ejes:

*Fortalecimiento de la participación juvenil y el liderazgo local.

*Promoción del bienestar integral y la diversidad juvenil.

*Innovación juvenil para el desarrollo sostenible.

*Impulso de las juventudes creativas.

Cada localidad deberá conformar un Comité Responsable, que será la instancia de referencia y acompañamiento durante todo el desarrollo del programa. Una vez presentadas las propuestas, dicho comité realizará el análisis técnico, económico y social para determinar cuáles resultan viables y pasarán a la etapa de debate y votación final.