La Assal emitió un alerta alimentaria para un producto de la marca Mundo Lácteo

Diario PrimiciaLocales13 de septiembre de 2025
Ante cualquier información acercarse a la comisaria mas cercana.
Diario PrimiciaPoliciales15 de septiembre de 2025
Un hecho policial ocurrió en la ciudad en las ultimas horas.
Diario PrimiciaProvinciales15 de septiembre de 2025
La delegación que representó a la “Invencible” fue protagonista en la primera edición de los Jadar, obteniendo 45 medallas de oro, 42 de plata y 52 de bronce, quedándose con el tercer lugar en la competencia. Más de 3 mil atletas de todo el país compitieron en Rosario, Rafaela y Santa Fe, en la previa a los Juegos Suramericanos 2026.
Diario PrimiciaProvinciales18 de septiembre de 2025
La Aprad rematará este jueves 159 lotes que incluyen inmuebles, vehículos y joyas. Será a partir de las 16 en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe. Hay más de 3.900 inscriptos de todo el país.
Diario PrimiciaProvinciales18 de septiembre de 2025
En septiembre se desarrollarán actividades para todas las edades, con talleres, recorridos, charlas y experiencias que combinan ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. La agenda incluirá a Rosario, Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Arequito, Firmat y otras localidades.