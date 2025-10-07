Rafaelino condenado a 12 años por abusar sexualmente de su nieta

Un hombre de 65 años fue condenado a 12 años de prisión por haber abusado sexualmente en dos oportunidades de su nieta en Rafaela (departamento Castellanos). La sentencia fue impuesta en el marco de un juicio oral que finalizó este mediodía en los tribunales rafaelinos, en el que la fiscal que representó al MPA fue Analía Abreu.

El tribunal del debate estuvo integrado por los jueces Gustavo Bumaguin, Javier Botttero y José Luis Estévez.

“Los hechos ilícitos por los cuales fue condenado el acusado tuvieron la entidad suficiente como para vulnerar el desarrollo libre y progresivo de la sexualidad de la niña y se le atribuyeron en un claro contexto de violencia de género”, sostuvo Abreu luego de conocer la sentencia.

La funcionaria del MPA también valoró “la imposición de la condena”, no obstante advirtió que “aguardaremos los fundamentos de los jueces para analizar los pasos a seguir”.

Los hechos

Abreu manifestó que “el condenado vulneró la integridad sexual de su nieta en dos oportunidades entre los años 2015 y 2016”. Aclaró que “al momento de los ilícitos la víctima era muy pequeña y transitaba el nivel inicial de su escolaridad”.

“El condenado llevó a cabo su conducta ilícita en contra de la voluntad de la niña y aprovechando su inmadurez, la situación de convivencia preexistente y el hecho de que estaba bajo su guarda”, remarcó Abreu.

La representante del MPA agregó que “el condenado le decía a la niña que si contaba lo sucedido a sus padres, algo le iba a pasar”.

En cuanto a la denuncia que originó la investigación penal, la funcionaria del MPA destacó que “fue radicada por el padre de la niña”.

Calificación penal

Por el primero de los ilícitos, el abuelo de la niña fue condenado como autor de los delitos de abuso sexual simple agravado (por ser la víctima menor de 18 años, por la situación de convivencia preexistente, por ser el imputado ascendiente y por estar encargado de su guarda) y promoción a la corrupción de menores agravada (por ser la víctima menor de 13 años, por ser el imputado ascendiente y por estar encargado de su guarda).

En tanto, por el segundo hecho, el hombre investigado fue condenado como autor de abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por ser la víctima menor de 18 años, por la situación de convivencia preexistente, por ser el imputado ascendiente y por estar encargado de su guarda) y promoción a la corrupción de menores agravada (por ser la víctima menor de 13 años).

Identidad

Las iniciales del condenado son JRO. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de su nieta, quien tiene como segundo apellido el de él.