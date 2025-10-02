Rafaela insegura: cinco hechos policiales en la ciudad

Personal de Agrupación Cuerpo labra informe en razón de ser alertados que en calle Peterlin un hombre estaría sustrayendo cables.

Contando con las características del mismo, se realizó una saturación logrando dar con esta persona en intersección de calles Geuna y Zaffetti, procediendo a la aprehensión de un hombre de 34 años y al secuestro de dos rollos de cable.

Se dio conocimiento al fiscal interviniente quien impartió directivas.



En el segundo hecho policial, personal de Cuerpo Guardia Infantería, labra informe en razón que al hallarse de recorridas por barrio M. Zaspe, el centro monitoreo, describe a dos personas que estarían sustrayendo medidores de agua en el sector de calle de J. V. González y Arias.

En el lugar, los involucrados al percatarse de la presencia policial comienzan a emprender huida, por lo que se realiza una saturación, logrando dar con uno de ellos, un hombre de 24 años quien llevaba una mochila, que en su interior contenía dos medidores de agua. Se procede a la aprehensión del mismo y al secuestro de los elementos.

Se da conocimiento al fiscal en turno quien dispone que pase a revestir carácter de detenido.



En tanto en el tercer hecho delictivo, se produjo un informe personal de OSESP tras sercomisionados a intersección de calles 14 de Julio y C. de Esperanza, por dos masculinos trasladando elementos, quienes anteriormente habían sido divisados en una obra en construcción emplazada en calle Güemes.

Arribados al lugar, logran dar con uno de ellos, procediendo a la aprehensión de un menor y al formal secuestro de herramientas de mano y cables.



Se dio conocimiento al fiscal interviniente quien impartió directivas y que el mismo sea restituido a su progenitor.



Por otra parte en el cuarto hecho policial ocurrido en la mañana de hoy, personal de la Comisaría Nº 1 fue comisionado a la intersección de Bv. Lehmann y Agustín Álvarez por un hecho delictivo. En el lugar, la víctima informó la sustracción de su bicicleta.





Gracias al aviso del Centro de Monitoreo, se localizó al sospechoso en calle J. V. González y Peterlin, procediendo a su aprehensión, siendo este un hombre de 45 años.

Se secuestró el birrodado y se dio intervención al fiscal de turno, quien impartió las directivas correspondientes.



Para finalizar y por suerte en el quinto hecho policial ocurrido en la madrugada de hoy, personal de Agrupación Cuerpos, al circular por calle Buffa y 14 de Julio, observó a dos sujetos que, al intentar ser identificados, se dieron a la fuga, ingresando uno de ellos a una vivienda ajena.

Con autorización del morador, se procedió a la aprehensión del individuo.



Se dio conocimiento al fiscal en turno, quien impartió directivas.