Rafaela insegura: cinco hechos policiales en la ciudad

Rafaela insegura: tres hechos delictivos en la ciudad
Ocurrieron tres hechos policiales en diferentes sectores de la ciudad.
Durante las ultimas horas varios hechos policiales ocurrieron en diferentes sectores de la ciudad.Policiales02 de octubre de 2025Diario Primicia
Personal de Agrupación Cuerpo labra informe en razón de ser alertados que en calle Peterlin un hombre estaría sustrayendo cables.
Contando con las características del mismo, se realizó una saturación logrando dar con esta persona en intersección de calles Geuna y Zaffetti, procediendo a la aprehensión de un hombre de 34 años y al secuestro de dos rollos de cable.
Se dio conocimiento al fiscal interviniente quien impartió directivas.
En el segundo hecho policial, personal de Cuerpo Guardia Infantería, labra informe en razón que al hallarse de recorridas por barrio M. Zaspe, el centro monitoreo, describe a dos personas que estarían sustrayendo medidores de agua en el sector de calle de J. V. González y Arias.
En el lugar, los involucrados al percatarse de la presencia policial comienzan a emprender huida, por lo que se realiza una saturación, logrando dar con uno de ellos, un hombre de 24 años quien llevaba una mochila, que en su interior contenía dos medidores de agua. Se procede a la aprehensión del mismo y al secuestro de los elementos.
Se da conocimiento al fiscal en turno quien dispone que pase a revestir carácter de detenido.
En tanto en el tercer hecho delictivo, se produjo un informe personal de OSESP tras sercomisionados a intersección de calles 14 de Julio y C. de Esperanza, por dos masculinos trasladando elementos, quienes anteriormente habían sido divisados en una obra en construcción emplazada en calle Güemes.
Arribados al lugar, logran dar con uno de ellos, procediendo a la aprehensión de un menor y al formal secuestro de herramientas de mano y cables.
Se dio conocimiento al fiscal interviniente quien impartió directivas y que el mismo sea restituido a su progenitor.
Por otra parte en el cuarto hecho policial ocurrido en la mañana de hoy, personal de la Comisaría Nº 1 fue comisionado a la intersección de Bv. Lehmann y Agustín Álvarez por un hecho delictivo. En el lugar, la víctima informó la sustracción de su bicicleta.
Gracias al aviso del Centro de Monitoreo, se localizó al sospechoso en calle J. V. González y Peterlin, procediendo a su aprehensión, siendo este un hombre de 45 años.
Se secuestró el birrodado y se dio intervención al fiscal de turno, quien impartió las directivas correspondientes.
Para finalizar y por suerte en el quinto hecho policial ocurrido en la madrugada de hoy, personal de Agrupación Cuerpos, al circular por calle Buffa y 14 de Julio, observó a dos sujetos que, al intentar ser identificados, se dieron a la fuga, ingresando uno de ellos a una vivienda ajena.
Con autorización del morador, se procedió a la aprehensión del individuo.
Se dio conocimiento al fiscal en turno, quien impartió directivas.
Ocurrieron tres hechos policiales en diferentes sectores de la ciudad.
Ocurrieron dos hechos delictivos en diferentes sectores de la ciudad.
En las últimas horas varios hechos delictivos ocurrieron en diferentes sectores de la ciudad de Rafaela.
Se trata de Raúl Darío López, de 47 años. Utilizó un cuchillo para quitarle la vida a la víctima el domingo 26 de enero de este año. El fiscal que dirigió la investigación que permitió llegar a la condena es Martín Castellano.
Diversos hechos delictivos ocurrieron durante las ultimas horas en la ciudad de Rafaela.
Ocurrieron en las ultimas horas varios hechos delictivos en distintos sectores de la ciudad.
En las últimas horas varios hechos delictivos ocurrieron en diferentes sectores de la ciudad de Rafaela.
Desde el Gobierno Provincial adelantaron que habrá cortes y desvíos de tránsito desde el mediodía. Habrá venta de entradas en la cancha de Newells desde el miércoles para la parcialidad de River, y en la cancha de Central, donde se jugará el partido, para los de Racing.
Ocurrieron tres hechos policiales en diferentes sectores de la ciudad.
De cara a la votación prevista para mañana en el Concejo Municipal, el bloque no oficialistas adelantó su posición respecto del proyecto de ordenanza del plan de pavimento impulsado por la gestión Viotti.
Es para la Policía de Santa Fe. “Hoy estamos dando un paso más para empezar a cumplir uno de los pilares de la política de seguridad que nos señaló nuestro gobernador Maximiliano Pullaro, que es tener la policía más equipada de Argentina”, afirmó el ministro Cococcioni.