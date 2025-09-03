La selección Rafaelina quedo eliminada pero la comunidad brindó un gran apoyo solidario

En la noche de ayer se disputó el partido de vuelta por la final provincial de la Copa País, entre el seleccionado de LRF y Liga Cañadense. En el estadio, Germán Soltermam, fue empate 2 a 2 y no alcanzó para seguir en la competencia nacional.

Locales03 de septiembre de 2025
De esta manera, la selección mayor de LRF cerró su participación en el torneo, dejando una muy buena imagen en este nuevo certamen organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino a quien agradecemos la posibilidad de poder disputar la competencia. 

Queremos agradecer ademas a todo el plantel de jugadores y al cuerpo técnico por su trabajo y compromiso desde el inicio de la competencia. A los clubes por ceder a sus jugadores para poder formar un equipo competitivo y por ceder las instalaciones para poder llevar a cabo los entrenamientos y en especial a los clubes 9 de Julio y Peñarol que cedieron sus estadios para disputar los partidos. Además hacer extensivo el agradecimiento a los sponsor, en especial aqui al Gobierno Provincial a travez de Loteria de Santa Fe,  cuyo aporte sirvió para solventar los gastos. Al periodismo de la ciudad y la zona que fomentaron la competencia. Y a todos aquellos que de una u otra manera colaboraron para encarar este nuevo torneo que celebramos y deseamos se repita en las próximos años.

Ademas anoche agradecemos al publico que acompaño y dio lugar a contribuir con un alimento no perecedero que desde la liga se decidio donar a la Casa del Niño "Camino de Esperanza" y la entrega la haremos hoy minutos antes de la reunion de Consejo Directivo

