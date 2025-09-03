La selección Rafaelina quedo eliminada pero la comunidad brindó un gran apoyo solidario

Rafaela violenta: un masculino herido y la inseguridad cada dia empeora mas en nuestra ciudad
El vandalismo, los ataques con armas de fuego y las muertes son moneda corriente en Rafaela y en las últimas horas casi asesinan a otro masculino.
En la noche de ayer se disputó el partido de vuelta por la final provincial de la Copa País, entre el seleccionado de LRF y Liga Cañadense. En el estadio, Germán Soltermam, fue empate 2 a 2 y no alcanzó para seguir en la competencia nacional.Locales03 de septiembre de 2025Diario Primicia
De esta manera, la selección mayor de LRF cerró su participación en el torneo, dejando una muy buena imagen en este nuevo certamen organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino a quien agradecemos la posibilidad de poder disputar la competencia.
Queremos agradecer ademas a todo el plantel de jugadores y al cuerpo técnico por su trabajo y compromiso desde el inicio de la competencia. A los clubes por ceder a sus jugadores para poder formar un equipo competitivo y por ceder las instalaciones para poder llevar a cabo los entrenamientos y en especial a los clubes 9 de Julio y Peñarol que cedieron sus estadios para disputar los partidos. Además hacer extensivo el agradecimiento a los sponsor, en especial aqui al Gobierno Provincial a travez de Loteria de Santa Fe, cuyo aporte sirvió para solventar los gastos. Al periodismo de la ciudad y la zona que fomentaron la competencia. Y a todos aquellos que de una u otra manera colaboraron para encarar este nuevo torneo que celebramos y deseamos se repita en las próximos años.
Ademas anoche agradecemos al publico que acompaño y dio lugar a contribuir con un alimento no perecedero que desde la liga se decidio donar a la Casa del Niño "Camino de Esperanza" y la entrega la haremos hoy minutos antes de la reunion de Consejo Directivo
Los Concejales recibieron a integrantes del gabinete para salvar dudas sobre el proyecto de movimiento de partidas presupuestarias que no se votó en la última sesión. Luego de intercambiar información, los funcionarios debieron admitir lo que Concejales no oficialistas vienen planteando: no se están respetando los mecanismos legales para llevar adelante las compras en la Municipalidad.
En uno de los hechos se detuvo a una mujer con pedido de captura.
Dos hechos policiales transcurrieron en diferentes sectores de la ciudad.
Dialogaron sobre los objetivos de la institución, las acciones que llevan adelante y el propósito principal que es el de reducir el hambre en la ciudad.
El programa municipal ofrecerá castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación en la vecinal de Central Córdoba, del 25 al 29 de agosto, con el objetivo de cuidar la salud animal y favorecer la convivencia comunitaria.
La gran cantidad de agua caída y los fuertes vientos afectaron el servicio eléctrico en más de 15 localidades, pero pudo reponerse rápidamente gracias al accionar de la empresa.
La obra quedó en manos de la constructora Obring, que tendrá un plazo de 90 días para ejecutar la remodelación. El gobernador Maximiliano Pullaro, la vice Gisela Scaglia y el ministro Gustavo Puccini encabezaron la firma del convenio para el inicio de los trabajos.
Tres de ellos prestarán funciones en el ámbito de la Fiscalía Regional 1; cuatro lo harán en la Fiscalía Regional 4 y los otros cuatro en la Fiscalía Regional 5. Juraron en un acto realizado este mediodía en la ciudad de Santa Fe. “Hoy es un día institucional de celebración”, remarcó la Fiscal General, María Cecilia Vranicich.
Los ingresantes a residencias representan casi el 75 % de los cargos que dispone la Provincia de Santa Fe para la formación en especialidades básicas y posbásicas, con la guía de jefes e instructores. El cronograma de readjudicaciones continúa entre septiembre y octubre para completar cargos disponibles en 17 sedes.