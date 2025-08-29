Rafaela insegura: una mujer y un hombre detenidos en diferentes hechos delictivos

Personal de Agrupación Cuerpos fue comisionado a un supermercado emplazado Av. L. Fanti por un individuo que intento

llevarse mercadería sin abonar, siendo retenido por personal de seguridad.

Arribados al lugar, personal actuante se entrevistó con personal de guardia quien adujo, que momentos antes, fue alertado por el centro de monitoreo de la empresa de seguridad, que el hombre estaría ocultando mercadería en sus prendas.

En tanto al visualizarlo, lo retienen hasta la llegada de los uniformados, quien sacó del interior de sus prendas una bolsa con carne.

Atento a ello fue aprehendido y se lo trasladó a sede de Comisaría 2º. Se dio conocimiento al fiscal en turno, quien dio

directivas.

En el segundo hecho policial, personal de Cuerpo Guardia Infantería momentos en que se encontraba realizando recorridas visualizó tres personas, de similares características a las recibidas por un suceso delictivo.



Fueron identificados dos hombres de 28 y 30 años y una mujer, que emprendió huida, ingresando a una morada perdiéndola de vista.

Se solicitó colaboración de los móviles, logrando posteriormente y previa autorización de la propietaria de una morada de calle Lavalle, la aprehensión de una joven de 26 años trasladándola a sede de Comisaría 13º.

Se dio conocimiento a la fiscal en turno quien dio directivas e impartió la detención de la involucrada.