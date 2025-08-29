Rafaela insegura: una mujer y un hombre detenidos en diferentes hechos delictivos

Diario PrimiciaPoliciales27 de agosto de 2025
Las víctimas fatales tienen 8 y 10 años. De los lesionados, 14 son menores de edad y dos están en “estado crítico”, según manifestaron las autoridades. El tirador murió y creen que se suicidó
Diario PrimiciaProvinciales28 de agosto de 2025
El encuentro se realizó en horas de la mañana de ayer en el edificio de la comuna de Humberto 1º.
Diario PrimiciaProvinciales28 de agosto de 2025
La Policía de Investigaciones detuvo en Dock Sud a Gerardo Sebastián Gómez, acusado de homicidio y de integrar una asociación ilícita vinculada a Los Monos. Figuraba entre los objetivos prioritarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.
Diario PrimiciaProvinciales28 de agosto de 2025
Desde el 1 de septiembre podrán solicitar la exención quienes posean título universitario de al menos cuatro años y 2.100 horas de carga pedagógica, en un trámite que puede realizarse totalmente online. La disposición alcanza también a las actividades profesionales que no cuentan con colegiación obligatoria.
Diario PrimiciaLocales28 de agosto de 2025
En uno de los hechos se detuvo a una mujer con pedido de captura.