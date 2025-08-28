Rafaela insegura: nuevamente hechos delictivos en la ciudad

Personal de la Agrupación Cuerpo observó una motocicleta circulando sin luces ni patente, ocupada por dos personas, al intentar detenerlas, los ocupantes hicieron caso omiso, logrando finalmente interceptarlas en calle Cervantes.

Se trataba de dos mujeres de 23 y 27 años, al consultar al 911, se constató que la mujer de 27 años tenía un pedido de detención vigente, dispuesta por un Juzgado Federal, y un pedido de captura emitido por la Fiscalía Regional de Santa Fe.

Ambas fueron trasladadas a la dependencia policial, donde se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso la detención de la involucrada.

En el segundo hecho policial, en horas de la tarde de la fecha, personal de la Brigada Motorizada fue comisionado a calle 14 de Julio, por un sujeto en el interior de una chacarita.

El personal actuante logró interceptarlo en la intersección de calles 14 de Julio y Santa Rosa, tratándose de un hombre de 32 años.

Se procedió a la aprehensión del mismo y al secuestro de una bicicleta y cobre sustraído.

Se dio conocimiento al fiscal de turno, quien impartió las directivas correspondientes.

Por razones de jurisdicción, el procedimiento fue trasladado a la Comisaría N.º 13.