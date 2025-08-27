Rafaela insegura: dos hechos delictivos en diferentes sectores de la ciudad

Integrantes de Iniciativa Solidaria presentaron su campaña anual ante los concejales
Dialogaron sobre los objetivos de la institución, las acciones que llevan adelante y el propósito principal que es el de reducir el hambre en la ciudad.
Dos hechos policiales transcurrieron en diferentes sectores de la ciudad.
Personal de Agrupación Cuerpos se encontraba realizando recorridas, al pasar por la intersección de las calles Abele y Lavalle, observó la presencia de una garrafa de 15 kilos en uno de los ingresos de un club.
Se dio conocimiento al fiscal de turno, quien dispuso el formal secuestro del elemento, siendo posteriormente trasladado a la sede de la Comisaría 13 en averiguación de su procedencia.
En el segundo hecho policial, personal del Cuerpo Guardia de Infantería, mientrascrealizaba tareas de prevención en el barrio Virgen del Rosario, divisó acun individuo sobre calle Maggi que portaba un trozo de cable. Al notarcla presencia policial, el sujeto se dio a la fuga.
Seguidamente, el personal actuante realizó una saturación por las inmediaciones, logrando interceptarlo en la intersección de las calles Aragón y P. Brusco, procediendo a su aprehensión, siendo este un joven de 23 años, a quien se le consultó por los elementos que llevaba consigo (un cable y un cuchillo), respondiendo con evasivas.
Por tal motivo, fue trasladado a la sede de la Subcomisaría 1°. Momentos más tarde, se hizo presente un hombre manifestando que, que observó a un sujeto llevándose un cable de su propiedad, el cual había sido cortado previamente.
Se dio conocimiento al fiscal de turno, quien dispuso la detención del implicado y el formal secuestro de los elementos mencionados.
El programa municipal ofrecerá castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación en la vecinal de Central Córdoba, del 25 al 29 de agosto, con el objetivo de cuidar la salud animal y favorecer la convivencia comunitaria.
Será del 4 al 8 de agosto. Los turnos son por orden de llegada desde las 7:30. Los animales deben asistir con un ayuno de 8 horas de alimentos sólidos y 6 horas de líquidos.
El Concejo Municipal de Rafaela, por iniciativa del Dr. Martín Racca, aprobó por unanimidad un proyecto de declaración en la que solicita al Poder Ejecutivo Nacional la promulgación completa y sin vetos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, recientemente sancionada.
Desde la Comisión Directiva de SEOM manifestamos nuestro absoluto repudio a la agresión sufrida este jueves por un trabajador municipal durante un operativo de tránsito en la ciudad de Rafaela, mientras desempeñaba su labor en el área de Protección Vial y Comunitaria.
La edil María Paz Caruso presentó un pedido de informes solicitando qué intersecciones tienen planificadas semaforizar y por qué aún no se avanzó. “Los últimos semáforos se colocaron en 2023, no hay nuevos a pesar que el presupuesto cuenta con partidas. Hablamos de mejorar el tránsito, pero sin inversión es imposible”, destacó.
Se trata de la segunda etapa para la remodelación de seis cuadras de la arteria, que incluye nuevos desagües pluviales y una bicisenda. Con fondos del Programa de Obras Urbanas (POU), la Provincia invierte más de $ 100 millones.
Cometió los ilícitos en perjuicio de una mujer que fue su pareja y de la hija de ella, así como de dos hijas de otra de sus parejas y de su propia hija. La sentencia fue resuelta en un juicio oral que finalizó este mediodía en los tribunales rafaelinos. La fiscal que representó al MPA en el debate es Favia Burella.
“Santa Fe avanza en un proceso de modernización para llegar a la digitalización plena”, remarcó el gobernador al presentar el Certificado Digital del Registro de la Propiedad, un trámite que desde ahora se realizará 100 % online. “Lograr la digitalización nos va a permitir agilizar cada trámite que tiene el Gobierno, y ese es el camino que hemos comenzado a trazar conjuntamente”, afirmó.
Las víctimas fatales tienen 8 y 10 años. De los lesionados, 14 son menores de edad y dos están en “estado crítico”, según manifestaron las autoridades. El tirador murió y creen que se suicidó