Rafaela insegura: dos hechos delictivos en diferentes sectores de la ciudad

Dos hechos policiales transcurrieron en diferentes sectores de la ciudad.

Locales27 de agosto de 2025Diario PrimiciaDiario Primicia
Hechos delictivos

Personal de Agrupación Cuerpos se encontraba realizando recorridas, al pasar por la intersección de las calles Abele y Lavalle, observó la presencia de una garrafa de 15 kilos en uno de los ingresos de un club.

Se dio conocimiento al fiscal de turno, quien dispuso el formal secuestro del elemento, siendo posteriormente trasladado a la sede de la Comisaría 13 en averiguación de su procedencia.

En el segundo hecho policial, personal del Cuerpo Guardia de Infantería, mientrascrealizaba tareas de prevención en el barrio Virgen del Rosario, divisó acun individuo sobre calle Maggi que portaba un trozo de cable. Al notarcla presencia policial, el sujeto se dio a la fuga.

Seguidamente, el personal actuante realizó una saturación por las inmediaciones, logrando interceptarlo en la intersección de las calles Aragón y P. Brusco, procediendo a su aprehensión, siendo este un joven de 23 años, a quien se le consultó por los elementos que llevaba consigo (un cable y un cuchillo), respondiendo con evasivas.

Por tal motivo, fue trasladado a la sede de la Subcomisaría 1°. Momentos más tarde, se hizo presente un hombre manifestando que, que observó a un sujeto llevándose un cable de su propiedad, el cual había sido cortado previamente.

Se dio conocimiento al fiscal de turno, quien dispuso la detención del implicado y el formal secuestro de los elementos mencionados.

