El programa “Castraciones en tu Barrio” llega al Central Córdoba

El programa municipal ofrecerá castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación en la vecinal de Central Córdoba, del 25 al 29 de agosto, con el objetivo de cuidar la salud animal y favorecer la convivencia comunitaria.

La Dirección de Salud Animal y Zoonosis del Gobierno Municipal informa que el programa “Castraciones en tu Barrio” se desarrollará desde el lunes 25 al viernes 29 de agosto, de 7:30 a 12:30, en la vecinal ubicada en Garibaldi 1471, a excepción del jueves 28 que no habrá servicio.


Esta política pública busca facilitar el acceso a la castración como medida de salud animal y control poblacional, fomentando la responsabilidad ciudadana.


Durante esas jornadas, se realizarán castraciones de perros y gatos, machos y hembras, vacunación antirrábica y desparasitación. 


Los turnos son por orden de llegada desde las 7:30. Los animales deben asistir con un ayuno de 8 horas de alimentos sólidos y 6 horas de líquidos. Deben estar acompañados por un adulto a cargo, y llevar una manta.


El programa “Castraciones en tu Barrio” continúa recorriendo diferentes sectores de la ciudad, acercando una prestación gratuita, segura y fundamental para la salud de las familias y la convivencia comunitaria.


En las próximas semanas visitará:

  • 01 al 05/09 Malvinas Argentinas - Gálvez 264.
  • 08 al 12/09 Villa Podio - Estrada 1276.
  • 15 al 19/09 Los Nogales - Washington 359.
  • 22 al 26/09 Barranquitas - Club Sportivo Norte.
