La Municipalidad de Rafaela continúa sumando socios estratégicos a las labores de prevención, a través del programa Ojos en Alerta.

Vecinos y vecinas de distintos barrios, instituciones intermedias y empresas vienen participando de las capacitaciones en donde el equipo del programa da a conocer cómo hacer uso responsable de la herramienta tecnológica que le permite al habitante de nuestra ciudad colaborar con el trabajo del Comando Unificado y, también, conocer toda la inversión que el Estado local, con apoyo del Gobierno Provincial, está haciendo en materia de recursos humanos y tecnológicos.

Esos recursos no solo pueden observarse durante el desenvolvimiento de los agentes y móviles de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) en la vía pública, sino también durante las recorridas que la ciudadanía hace al Centro de Monitoreo Urbano “Daniel Díaz”, en el marco de las capacitaciones.

Durante los últimos días el equipo de Ojos en Alerta brindó capacitaciones virtuales, presenciales en la sede de la GUR y en instituciones.

En el último caso, quienes se sumaron como socios estratégicos fueron los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rafaela.

“La capacitación es muy buena. En lo personal, no conocía esta herramienta y me parece muy útil para saber qué hacer en una situación de emergencia y obtener una respuesta rápida cuando no estamos con el uniforme de bombero y estamos como un civil más”, dijo Andrés Baldessari, jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rafaela.

Asimismo, Sabrina, integrante del Cuerpo comentó: “Me pareció muy buena la capacitación. Para mí, que soy una joven, me parece importante para cuando andamos por la calle ya que tiene ubicación y eso permite una rápida localización”.

Finalmente, Adrián, integrante de Bomberos Voluntarios destacó: “El programa es muy bueno porque, ante cualquier situación sospechosa o de emergencia, siendo participante del sistema, la respuesta es mucho más rápida”.

Cada día, más socios estratégicos

El programa Ojos en Alerta se inició en Rafaela en el mes de junio, luego de un convenio celebrado entre la Municipalidad de San Miguel (Buenos Aires) y su par de la ciudad de Rafaela.

En materia de cifras, de manera estimada, Ojos en Alerta ya es utilizado por cerca de 10.000 rafaelinos. Esto es así, ya que 1.759 personas registradas se capacitaron en alguno de los 121 encuentros programados. A partir de allí, esas personas distribuyeron el contacto a los integrantes de sus familias, multiplicando la cantidad de vecinos que utilizan el programa. Por ello, es importante que esos familiares que no realizaron la capacitación se registren para hacerla de manera virtual o presencial para que todos tengan una idea certera sobre cómo y en qué momento debe utilizarse la herramienta.

Además, desde su puesta en marcha en Rafaela, Ojos en Alerta recibió 590 avisos de los cuales el 40 por ciento corresponden a observaciones de actitudes sospechosas y el 14 por ciento a siniestros viales.