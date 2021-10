Este miércoles, PAMI y ANSES brindaron sus servicios en Rafaela en Acción. Desde las 9:00 hasta las 14:00, integrantes de ambas dependencias nacionales estuvieron en la ciclovía de calle Beltramino en barrio Fátima, donde atendieron a más de 110 personas.

"Rafaela en Acción es un programa que defendemos mucho y desplegamos en la ciudad porque significa llevar el municipio cerca del vecino. Vamos a llegar a todos los barrios porque la facilidad, tranquilidad y no tener que desplazarse hasta el centro para hacer los trámites, es lo más importante", declaró el intendente Luis Castellano en el dispositivo móvil.

Por otro lado, señaló: "Debemos entender que el municipio tiene que salir a buscar al ciudadano porque es una clave del Estado local cercano, fácil y accesible. La incorporación de PAMI, ANSES, Billetera Santa Fe y Boleto Educativo Gratuito termina de completar una serie de beneficios muy importantes, además de todos los servicios municipales como empleo, educación. Es una política de cercanía".



La coordinadora de Gestión Territorial y Transporte, Mónica Andreo, y encargada del programa habló del valor del trabajo articulado con las instituciones: "Celebramos y agradecemos a los dos organismos por estar presentes porque son muy demandados por la gente para consultas".

En este sentido, amplió: "Precisamente, en el dispositivo móvil funciona una casilla de Desarrollo Humano desde la cual hay demandas y consultas referidas a estos temas. Por este motivo, gestionamos su participación en el territorio junto a nosotros".

La próxima estación se ubicará en el Anfiteatro "para el sector suroeste de la ciudad. En este lugar atenderán el miércoles 3 de noviembre. Después, nos vamos a dirigir a la Plaza 1º de Mayo de barrio Jardín. Allí ANSES y PAMI van a estar el miércoles 10 de noviembre", finalizó la funcionaria.

Presencia en los barrios

En representación de PAMI, Fiorela Perin trabajó durante toda la jornada en el dispositivo. Ella explicó que los miércoles se pueden realizar "todos los trámites que se realizan en la Agencia, desde afiliaciones, consultas por medicamentos, médicos, entre otros".

"El día de hoy se acercaron muchas personas, la mayoría que se jubilaron pero no se adhirieron a la obra social porque no están informadas de este derecho adquirido. Por eso las asesoramos, le tramitamos la afiliación, les contamos sobre los 160 medicamentos que tienen gratis por una decisión política y que son sus derechos", agregó.

Además, destacó: "Estar en Rafaela en Acción es muy importante porque nos permite llegar a la gente que no se acerca a la Agencia y hace años que están jubilados sin su afiliación a la obra social y verdaderamente la necesitan".

Por ANSES brindó atención a los ciudadanos Julia Piedrabuena, quien comentó: "Es el segunda estación que estamos acompañando y junto con nuestro personal estamos resolviendo consultas, emisión de claves de seguridad social, turnos y llegando al vecino a la cercanía de su casa".

Este miércoles "hicimos muchos asesoramientos sobre la jubilación anticipada, un beneficio reciente y que la gente aún no lo tiene claro. ANSES tiene un circuito de puntos de contacto desde los cuales intentamos llegar a los que no pueden hacerlo hasta la oficina. Sumarnos a Rafaela en Acción es una llegada al barrio, al vecino, para que no deba movilizarse. También estamos colaborando con la afluencia de público en la oficina para controlar el aforo y seguir cuidándonos en esta nueva modalidad pospandemia", finalizó.