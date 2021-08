Instagramers: conocé quienes son los 10 principales influencers de Argentina

Un camino hacia la cima trazado con corazoncitos. La lista de las diez personalidades argentinas más influyentes en Instagram incluye famosos dedicados al humor, la cocina, la actuación y la militancia solidaria.



El ránking fue elaborado por Be Influencers, agencia especializada que desarrolla campañas en la región para empresas como Disney, Netflix y Arcor. Para armar este Top Ten, se tuvo en cuenta la tasa de interacción de los perfiles, es decir, el total de acciones realizadas sobre los contenidos del Influencer sobre el total de su audiencia. Por otro lado, se realizó un cruce con la cantidad de seguidores de cada uno, lo que indica el alcance potencial de sus contenidos. El orden fue determinado por la tasa de interacción ya que brinda un parámetro de cuán fuerte son sus comunidades y qué tan influyentes son los perfiles.

"La cantidad de seguidores y el alcance de un influencer es importante y algo a tener en cuenta, pero no lo es todo", señala Juan Marenco, CEO de Be Influencers y miembro de la Comisión Directiva de Interact, "Hoy en día, además de tener llegada a su público target, las marcas necesitan involucrarse con sus consumidores, conectarse con ellos, compartir valores y formas de ver el mundo. Lo mismo aplica a los influencers, y cada vez más debido a cómo están evolucionando los algoritmos de las plataformas: priman los contenidos de entretenimiento, compartibles, con un call to action para quien los está mirando".

Cada vez más, las marcas dejan de solamente comunicar sus productos o servicios y actúan más como creadores de contenido. Por esa razón, las alianzas con influencers funcionan como nexo orgánico.Sin embargo, desde la consultora, destacan que un creador idóneo para un producto no lo va a ser para muchos otros. Marenco agrega que "Las empresas multinacionales están invirtiendo más de un 20% de su pauta publicitaria digital en influencers".

En este top 10 se puede ver una variedad de influencers distintos pero con algo en común: una comunidad fuerte y activa. Estos 10 influencers generan su propio storytelling.



1.- Santi Maratea: es uno de los influencers del momento, conocido por lograr recaudar sumas importantísimas de dinero destinadas a causas sociales. Cuenta con 1.912.776 seguidores y una tasa de interacción del 10.09%



2.- Ferbo: realiza sketch de comedia representando situaciones cotidianas y apuntando a un público joven en su mayoría. Cuenta con 498.842 y una tasa del 6.50%.





3.- Dani la Chepi: actriz, conductora y comediante. Cuenta con más de 3 millones de seguidores y una tasa del 5.68%.





4.- Belu Lucius: se convirtió en una sensación durante el Mundial de Rugby del 2015, donde conquistó al público gracias a sus vídeos cómicos. Cuenta con más de 2.8 millones de seguidores y una tasa del 5.63%.





5.- Lucas Spadafora: con apenas 20 años, genera contenido en Instagram hace años. Hace sketch de humor. Cuenta con 869.162 seguidores y una tasa del 5.17%.





6.- Lizardo Ponce: locutor y periodista, comenzó su carrera en medios tradicionales de la mano de Showmatch. Durante el 2020 tuvo una explosión a través de vivos de Instagram. Más de 1.3 millones de seguidores y una tasa del 3.89%.





7.-Federico Cyrulnik: comediante y conocido como "el chico de los signos" genera contenido humorístico con distintos personajes de signos zodiacales Más de 1 millón de seguidores y una tasa del 3.34%.





8.-Melisa Pereyra (gineconline): ginecóloga recibida de la UBA, Melisa es una de las referentes sobre salud femenina. 806.000 seguidores y una tasa de interacción del 3.12%.





9.-Darío Barassi: actor, comediante y conductor. Tiene más de 3 millones de seguidores y una tasa de interacción del 2.59%.





10.-Paulina Cocina: es una de las creadoras de contenido más populares del país y saltó a la fama por compartir recetas simples. Llega a más de 2.7 millones de seguidores en Instagram con una tasa del 1.39%.