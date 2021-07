Rafaela en Acción (ReA) finalizó su primera semana en la Plaza de la Bandera de barrio Amancay con más de 1.000 gestiones en las tres casillas, los dos colectivos, el Punto Verde y el Quirófano Móvil.



Recordemos que el dispositivo de la Municipalidad de Rafaela permanecerá en este sector hasta el viernes 30 de julio ofreciendo trámites, servicios y programas a la ciudadanía. Además, desde este viernes por único día a la semana, se incorporó el asesoramiento educativo en el Colectivo Nº 2, donde un integrante de la Secretaría de Educación se encuentra presente de 9:00 a 13:00 para brindar información sobre los programas y la oferta educativa de la ciudad.



En esta ocasión, los vecinos y vecinas presentes brindaron su testimonio sobre su experiencia en el ReA. Lucía contó que llevó a su perra Kiara a vacunar y desparasitar: “Hace muchos años que está el programa Rafaela en Acción y siempre lo veo en las noticias y en las redes. Me parece un programa bárbaro porque hay mucha gente que no puede pagar la castración o vacunación y está bueno el servicio gratuito que se presta en el Quirófano Móvil”.



Marcela de barrio Amancay contó que “vine a vacunar a mis perritos y gatitos, además de hacer trámites para discapacidad. Me enteré del dispositivo móvil por la radio y vine bien temprano el primer día. Me parece un muy buen programa porque muchas veces no tenemos movilidad para trasladarnos, entonces es muy bueno que estén en los barrios”.



Rubén, del mismo sector, dijo: “El primer día ya los vi porque siempre vengo caminando y saqué un turno en el Registro Civil. Me asesoraron muy bien. Gracias a que están acá lo pude hacer. Este servicio está muy bien porque a las personas más grandes nos cuesta ir al centro o tenemos que tomarnos un remis y acá tenemos la posibilidad de asesorarnos de todo. Felicito al intendente y le agradezco por esto que llevan a los barrios”.



Por su parte, Laureano se acercó a la plaza para castrar a su perra e imprimir boletas para pagar: “El lunes salimos y nos encontramos con las casillas. Está todo muy organizado y lindo ayudando mucho a la gente”.



Coco del Mosconi, agregó que se enteró por la radio y se acercó a buscar semillas. En tanto que Miriam expresó que pudo hacer el cambio de domicilio: “Fue un trámite rápido. Me parece que Rafaela en Acción es importante porque ayuda a que la gente no se aglomere y pueda resolver sus trámites rápidamente”.