Lionel Messi y Neymar volverán a verse la cara este sábado a las 21 en el mítico Maracaná de Río de Janeiro. Argentina y Brasil se miden en final de la Copa América 2021, que será dirigida por el uruguayo Esteban Ostojich y transmitida por Radio 2.



Si el partido termina igualado durante los 90 minutos, se jugará un suplementario de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15 cada uno. De persistir la paridad, llegará el tiempo de los penales para dirimir quién será el campeón de la Copa América Brasil 2021.

Argentina viene de eliminar por penales a Colombia en un partido electrizante, mientras que Brasil derrotó a Perú por 1 a 0 en sus respectivas semifinales.



La albiceleste fue campeón de la Copa América en 14 oportunidades y resulta una gran ocasión para alcanzar a Uruguay, el máximo ganador del certamen que acumula 15 trofeos. Por su parte, Brasil es el tercer seleccionado más ganador. Lleva 9 títulos y es el campeón reinante. El último triunfo argentino data de 1993.

Lo llamativo es que ni Lionel Messi ni Neymar han podido levantar nunca el trofeo. El argentino por haber caído en dos finales y el brasileño por estar lesionado en 2019, cuando su equipo gritó campeón en su tierra ante Perú. Tampoco lo levantaron nunca Maradona ni Pelé.





Para este partido, Argentina mantiene algunas dudas: la presencia de Romero en la zaga central no está confirmada por la lesión que lo dejó afuera de los últimos encuentros. En tanto, otra de las preguntas que aún no respondió Scaloni es si jugará Paredes o Guido Rodríguez, Nico Gonzalez o Di María.

En tanto, Brasil sufre la baja del expulsado Gabriel Jesús, que puede ser sensible para un ataque venido a menos (tres goles en los últimos tres cotejos).

Posible formación de Brasil:



Ederson, Renan Lodi, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Fred, Everton, Lucas Paquetá, Richarlison, Neymar. DT: Tite.



Posible formación de Argentina:



Emiliano Martínez, Nahuel Molina o Montiel, Germán Pezzela o Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Acuña, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez o Leandro Paredes, Lo Celso, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Nicolás González o Di María. DT: Lionel Scaloni.

Arbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Hora: 21

TV: DirecTV Sports, TV Pública, TyC Sports.

