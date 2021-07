Cuáles son los jugadores que sorprendieron a Messi

Lionel Messi no solo es el capitán de Argentina: es el alma, el as de espadas y la esperanza de un equipo que se desvive por dar la vuelta olímpica el próximo sábado en el Maracaná. La Copa América representa para la Selección el atajo perfecto para tratar de cortar la racha de 28 años sin títulos. Y Argentina está a dos escalones de enterrar ese maleficio. En primer lugar necesita eliminar esta noche a Colombia para llegar a la final de la Copa América, algo que no pudo lograr en las cuatro veces anteriores que jugó esa competencia en tierras brasileñas. Y luego debería poner de rodillas al seleccionado brasileño, el máximo rival de siempre. Si Messi está muy entusiasmado con esa posibilidad es porque percibe señales positivas en el equipo. Y esas señales se apoyan -entre otras cosas- en la aparición en la Selección de tres nombres que de algún modo sorprendieron a Messi por su nivel futbolístico: Emiliano Martínez, Cristian Romero y Nicolás González.

Messi cree que el arquero, el marcador central y el atacante mejoran al equipo y le aportan un salto de calidad en los tres puestos. “Leo ya los conocía a los tres del fútbol europeo porque está al tanto de lo que pasa en todos lados, pero Dibu, el Cuti y Nico González le causaron una muy buena impresión y le encanta que se hayan metido tan bien en el equipo y en el grupo”, afirma una de las fuentes que desde anoche se encuentra en Brasilia a la espera del choque de hoy a las 22 frente a los colombianos.

Dibu Martínez tiene apenas seis partidos en la Selección y Romero jugó sólo cuatro y convirtió un gol. Nicolás González es el que cuenta con más experiencia de los tres, aunque la suya también es escasa: tiene nueve partidos con la camiseta celeste y blanca y ya anotó dos goles. Los tres son algo así como las caras principales de la renovación en la Selección Argentina, aunque no las únicas: Nahuel Molina se ganó un puesto como titular en esta Copa América y tiene una característica que a Messi también le sienta muy bien. “A Leo le gusta que los laterales pasen permanentemente al ataque para descargar en ellos o para que le arrastren las marcas y él meta diagonales. Por eso le gusta mucho el aporte de Molina, porque le pasa en todos los tiros por la derecha”, comenta uno de los 28 futbolistas que integran la lista de buena fe de la Selección en la Copa América.

Al margen de los gustos futbolísticos de Messi, existen datos contundentes sobre la actualidad de los nuevos integrantes de la Selección cuyo juego seduce al capitán de Argentina. Dibu Martínez, el marplatense de 28 años que juega en el Aston Villa, fue señalado por el sitio SofaScore como el mejor arquero de la Premier League, la competencia más calificada del mundo en la actualidad. Para confeccionar el ránking, tuvieron en cuenta la cantidad de intervenciones, los goles recibidos y las atajadas de los arqueros de la Premier, una disputa en la que Martínez superó nada menos que a los brasileños Alisson Becker (Liverpool) y Ederson (Manchester City), al francés Hugo Lloris (Tottenham Hotspur) y al español David De Gea (Manchester United).

Cuti Romero también se destacó en la Liga en la que juega: para la Serie A de Italia, el defensor de Atalanta (su pase pertenece a Juventus) fue el mejor del Calcio en la última temporada. El marcador central de 23 años, surgido de Belgrano de Córdoba, recuperó más balones que ningún otro defensor (237) y ganó más duelos aéreos que nadie (122), apoyado en su capacidad de salto y su buena altura: 1,85. “Imparable en el uno contra uno, rápido en las recuperaciones e inteligente a la hora de anticiparse a las jugadas del rival: ¡una temporada sobresaliente!”, escribió la Serie A en sus redes sociales al referirse al cordobés que en esta Copa América sólo pudo jugar dos de los cinco partidos que lleva Argentina (ante Uruguay y Paraguay en la primera fase) a causa de una lesión.



Nicolás González, quien en la Argentina solamente vistió la camiseta de Argentinos Juniors, es uno de los flamantes refuerzos de la Fiorentina, que le pagó 22 millones de euros al Stuttgart por su pase. Polifuncional, el zurdo de 23 años puede jugar en cualquiera de los puestos de la banda izquierda: como lateral, posición en la que Lionel Scaloni lo utilizó frente a Paraguay, en la Bombonera, por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022; como mediocampista en un 4-4-2; o como extremo en un 4-3-3. “Nico es un animal. Tiene una potencia bárbara”, suele decir Messi, según palabras de otro de los jugadores de la Selección que pidió reserva de su nombre.

Mientras Dibu Martínez y Nico González serán titulares hoy ante Colombia, todo parece indicar que Cuti Romero también se perderá el encuentro de esta noche por la entorsis que sufre en la rodilla izquierda. Quizás ellos no lo sepan, pero Messi valora a los tres como lo que son: jugadores de primer nivel internacional.

