En la tarde de ayer se detuvo a un ladrón por el accionar del 911

LADRÓN DETENIDO

En la tarde de ayer se detuvo a un individuo de 21 años en la ciudad

de Rafaela.

Personal policial fue comisionado por el servicio de emergencias

911 a intersección de calles Tucumán y Dentesano por un ilícito. Al

arribar al lugar una mujer manifestó que ingresó un sujeto a su local

comercial e intentó sustraerle su teléfono celular no logrando su

cometido. En un rápido accionar policial, tras efectuar saturación por

la zona se logró dar con el malviviente en el cruce de calles Geuna

y 14 de Julio, procediendo a su detención y traslado a sede policial

a los fines pertinentes.

Labor realizada por Comando Radioeléctrico perteneciente a la

UR V.-

MENORES OCASIONARON DAÑOS

En la víspera, efectivos de la Policía de Acción Táctica tomaron

conocimiento que un grupo de jóvenes ocasionó daños en los vidrios

de una propiedad emplazada en Av. Italia de la ciudad de Rafaela.

Rápidamente, luego de efectuar recorridas

por las inmediaciones lograron dar con los

mismos. Se procedió a identificarlos

tratándose de cinco menores de 9, 12, 13 y

14 años. Posteriormente

los mencionados fueron trasladados a sede

policial en calidad de resguardo, finalizados

los trámites legales se hizo entrega de los

mismos a sus progenitores.

EN ANGÉLICA

En la noche de ayer, personal de la Subcomisaria No 5 de Angélica

tras ser alertado se hizo presente en un parador ubicado en Ruta

Nacional No 19. Allí se entrevistaron con la víctima quien dio cuenta

que se cortó la luz y al salir observó a varios individuos que se dieron

a la fuga.

Se realizó rastrillaje por la zona en busca de los malvivientes

arrojando resultados

negativos. En tanto, se efectuó

el secuestro de cuatro rollos de

cables que se encontraban en

el lugar, siendo trasladados a

sede policial.

ALLANAMIENTO POSITIVO

En la mañana de hoy, de acuerdo a Mandato Legal, se efectuó un

allanamiento en una vivienda situada en la ciudad de Frontera.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría No 6

junto a personal de Investigaciones de la Departamental San Justo

y Comando

Radioeléctrico con

asiento en Frontera. El

mismo arrojó resultados

positivos procediendo al

formal secuestro de un

teléfono celular de interés

para la causa que se

investiga. Lo incautado

fue entregado al personal de La Departamental San Justo. -

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

En el día de ayer ocurrieron varios accidentes de tránsito en la

ciudad de Rafaela. Uno de ellos tuvo lugar en el cruce de calles P.

Brusco y Newbery. Fueron protagonistas una bicicleta en la que se

trasladaba un hombre de 71 años y una camioneta Fiat Fiorino

guiada por un joven de 26 años. Como consecuencia del suceso el

ciclista resultó con lesiones leves siendo trasladado por el servicio

de emergencias 107. Asistió al lugar del hecho personal de la

Subcomisaria No 1.

Por otro lado, un joven de 19 años que circulaba en una bicicleta

resultó con lesiones leves tras colisionar con un automóvil Chevrolet

Meriva conducido por un hombre de 41 años. El siniestro ocurrió en

intersección de Av. Mitre y calle Gral. Paz.

En horas del mediodía de ayer un automóvil Chevrolet Agile

conducido por una mujer de 50 años y una bicicleta al mando de un

hombre de 38 años formaron parte de un accidente de tránsito. El

mismo tuvo lugar en el cruce de las arterias Mosconi y Belgrano. A

raíz del siniestro resultó con lesiones graves el hombre que se

conducía en el vehículo de menor porte.

Acudieron a ambos hechos personal del servicio de emergencias

107 y de la Comisaría No 1.-

En tanto, en el cruce de Avda Luis Fanti y Cossetini un utilitario

marca Peugeot Partner conducido por una mujer de 59 años y una

motocicleta Benelli guiada por un hombre de 33 años formaron parte

de un accidente

vial. Como consecuencia del mismo el conductor del birrodado resultó con

lesiones graves. Actuaron en el lugar personal del servicio

de emergencias 107 y de la Comisaría No 2.-

CONTROLES POLICIALES

Durante la noche del día martes y madrugada del miércoles en

función de las nuevas medidas emitidas en relación a la pandemia

de COVID-19, la Jefatura de la Unidad Regional V dispuso la

realización de amplios procedimientos con el objetivo de respetar la

normativa vigente; complementando las tareas que ya se vienen

desarrollando. Debido a ello, se intensificaron patrullajes y la

presencia policial en todo el ámbito de la Unidad Regional. La labor

mencionada produjo, la confección de 07 actas de infracción a lo

establecido legalmente en la ciudad de Rafaela, 2 en Sunchales, 1

en Frontera y 1 en Lehmann.

Fuente: Policía de la Provincia de Santa Fe- Unidad Regional V- Departamento Castellanos- Oficina de Relaciones

Policiales