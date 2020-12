🔷 El Club Ferro reinauguró el predio de fútbol infantil

El mandatario local, fue recibido por el presidente de la institución, Flavio Barolo, y estuvo acompañado por el senador provincial por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo, el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio y la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe.

“Es un honor estar acompañando en esta inauguración”, señaló el mandatario para luego recordar la importante función de contención que cumple el club en el oeste de la ciudad.

A su vez, agradeció especialmente porque “este año en el medio de la pandemia, con una situación muy dura para tantos rafaelinos y rafaelinas, no dudaron ni un segundo cuando le pedimos el predio del Hongo para poder entregar alimentos a tantos que no podían estar trabajando y necesitaban de una colaboración especial del Estado. Y esos gestos, a mí me conmueven”.