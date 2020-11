🔷 Luis Castellano apeló a “construir desde las coincidencias y encontrar acuerdos en los disensos”

Este viernes por la tarde tuvo lugar el acto institucional de la 113º edición de la Expo Rural de Rafaela y la Región, que este año se llevó a cabo de manera virtual como consecuencia de la pandemia.

Estuvieron presentes la presidenta de la Sociedad Rural, Norma Bessone; el intendente Luis Castellano; el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, Daniel Costamagna; autoridades locales y representantes de diversas instituciones.

Al tomar la palabra, la Presidenta de la Sociedad Rural dijo que “este año el mundo quedó sumergido en un escenario desconocido y desafiante, para el que aún seguimos trabajando con el propósito de adaptarnos e intentamos mejorar las condiciones que nos rodean”.

“Ha sido muy complejo y doloroso de transitar, altamente exigente para la toma de decisiones y un verdadero reto al momento de continuar con las acciones planificadas. Con enorme esfuerzo, temores y no menor riesgo, esta semana pusimos a disposición del público nuestra 113º edición de la Expo Rural de Rafaela y la Región, que ha tenido una respuesta gratificante y valiosa para nuestra institución”, relató.

La dirigente de la gremial agraria agradeció “la generosa disposición de los sponsors y entidades que, desconociendo aspectos de este nuevo formato, apoyaron el evento. Al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe por el apoyo y la activa participación, y a la Municipalidad de Rafaela que cada año nos acompaña, colabora y se involucra en nuestra propuestas”. También hizo referencia a la importancia de la comisión directiva de la institución.

Bessone contó que la “Sociedad Rural de Rafaela, consciente de su centenario rol e importancia no solo para el sector sino para la comunidad, arbitró los mecanismos para responder a convocatorias, aportar ideas, circular proyectos, brindar alternativas y sugerir posibles soluciones. Así participamos de todas las iniciativas y multiplicamos los mensajes del Consejo Económico, Social y Sanitario, órgano esencial en la coordinación de acciones en medio de esta pandemia”.

“Integramos la Mesa de Coordinación Institucional de Rafaela, integrada por la Sociedad Rural, la Secretaría de Prevención en Seguridad del Municipio, el coordinador departamental del Ministerio de Seguridad de la Provincia, Unidad Regional V de Policía, Cámara de Seguridad Electrónica UNRaf, Guardia Rural Los Pumas y productores periurbanos para trabajar activamente en la problemática de los delitos rurales, entre otras necesidades”, detalló.

Como reflexión final, señaló que “debemos generar más espacios comunes, fomentar la autocrítica y el reconocimiento sincero de lo que no estuvo bien hecho, acostumbrarnos a aceptar las diferencias que favorecen la complementariedad para que la palabra vuelva a tener valor y no sea un simple mecanismo de justificación”.

Somos una unidad

A su turno, el Intendente destacó: “El año pasado, en la asunción de Norma Bessone, nunca hubiéramos imaginado este momento. Tal vez, cuando celebramos la primera mujer presidenta de la Sociedad Rural, no hubiéramos imaginado que íbamos a atravesar la crisis más aguda de la historia de la humanidad y que nos iba a encontrar en un año muy complejo, que nos obliga a repensarnos todos los días”.

También comentó: “Creo que lo más importante es, como siempre hacemos los rafaelinos y las rafaelinas, no darnos por vencidos y pensar cómo nos reinventamos para no dejar el vacío. Este es el proceso que ustedes hicieron para que esto sea posible. Es el mismo proceso que venimos haciendo en la ciudad”.

Por otra parte, agradeció los “espacios de diálogo donde la Sociedad Rural participa y compartimos. Si hay algo que la pandemia nos dejó como enseñanza, es que como sociedad somos un solo cuerpo. Por más que intentemos mostrarnos divididos, empecinarnos en posicionamientos, la pandemia deja claro que somos una unidad. Y si no lo entendemos y no nos animamos a los acuerdos a pesar de las diferencias, no vamos a salir adelante”.

“La única manera de pensar este gran país, es animarnos a construir desde las coincidencias y encontrar acuerdos en los disensos. En Rafaela lo estamos haciendo posible desde hace varios años”, agregó Luis Castellano.

Además, puso en valor el espacio del Consejo Económico, Social y Sanitario “donde discutimos todo, escuchamos y después tomamos las medidas, que no son simpáticas pero las necesitábamos en ese momento. Y no lo hicimos solos sino con el acompañamiento de los distintos sectores, al estilo con el que trabajamos siempre en las crisis”.

“Quiero agradecer porque la Sociedad Rural estuvo en todos esos espacios, y fueron muchos, de debate, reuniones difíciles, pero salimos adelante y todavía nos queda mucho por transitar. Creo que el peor momento ya lo pasamos”, reflexionó.

Castellano remarcó la necesidad de “encontrar una lógica diferente entre la ciudad y el campo, porque somos una unidad y porque la convivencia hay que entenderla desde distintas lógicas y bajo una sola idea de futuro”.

Otro de los aspectos a los que hizo referencia fue al trabajo conjunto en materia de seguridad. Mencionó que “estamos conformando nuevamente la Guardia Provincial Los Pumas y estamos consiguiendo un lugar para que puedan estar alojados”.

“No quiero dejar pasar un hecho que para mí es simbólicamente importante: En estos salones se entregó la Tarjeta Alimentar y se asistió a mucha gente que, por no poder trabajar, tenía que recibir un bolsón alimentario. Es un símbolo de que el Estado junto a las instituciones, trabajando coordinadamente, podemos salir adelante”, finalizó el mandatario local.