🔷 Ante la baja de casos por el cumplimiento de las medidas, se amplían los horarios

Este mediodía, el intendente Luis Castellano brindó una conferencia de prensa acompañado por el presidente del Concejo, Germán Bottero y el subsecretario de Salud del Municipio, Martín Racca, en el que presentó un informe elaborado por equipos técnicos del Conicet. El estudio puso en evidencia como se encontraría la ciudad si no se hubieran tomado las medidas restrictivas que se implementaron, dada la situación epidemiológica actual y lo que se proyecta para las próximas semanas.

Los primeros indicios muestran que la situación sanitaria en Rafaela está dentro de lo previsto, incluso aún mejor. Este resultado sobre las condiciones epidemiológicas se refleja en que se redujeron en un 50 por ciento la cantidad de consultas a la línea 107. Otro dato alentador es que la sumatoria de testeos diarios tiene una positividad del 30 por ciento, la mitad de lo que sucedía semanas atrás. Es decir, sobre 10 hisopados, 3 son positivos. Para agregar, en materia cuantitativa, también disminuyó la demanda de análisis por Covid-19, y los mismos se encuentran al día.

Por tal motivo, luego de diálogos establecidos entre funcionarios municipales y profesionales de la salud, se decidió ampliar los horarios en diferentes actividades. Las medidas comienzan a regir a partir de este lunes 9 de noviembre.

Bares, locales gastronómicos con y sin concurrencia de comensales, heladerías y negocios de barrios extenderán su horario de atención hasta las 00:30 horas, respetando una ocupación de hasta el 30% de la capacidad habilitada en espacios cerrados. En el caso de bares y restaurantes, se deberá privilegiar el desarrollo de la actividad en espacios abiertos privados (patios, terrazas), o públicos (veredas, canteros, parklets, plazas, parques), con estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios aprobados. Cabe destacar que la situación horaria de los delivery será similar, ya que el servicio funciona como soporte de los locales gastronómicos.

En cuanto a supermercados y comercios minoristas, podrán atender al público hasta las 20 horas. En los primeros, se recomienda que solo un integrante del grupo familiar realice las compras para evitar la aglomeración de personas dentro de cada establecimiento.

En lo que respecta a talleres artísticos, actividades culturales y academias de idiomas será de lunes a domingo hasta las 21 horas. Lo mismo ocurre para las prácticas deportivas en clubes, salones y gimnasios con la obligatoriedad del barbijo para aquellos ejercicios físicos que puedan realizarse con esta protección. Se respetará una reducción del 30% en cuanto a la ocupación de la capacidad habilitada en espacios cerrados.

Finalmente, las actividades religiosas, podrán desarrollarse hasta las 22 horas priorizando el espacio exterior, respetando las medidas preventivas de distanciamiento interpersonal y el uso obligatorio de elementos de protección.

El esfuerzo de la ciudadanía dio sus frutos

“Quiero hacer esta presentación porque me parece justo mostrar desde donde veníamos, a qué pudiésemos haber llegado, y para qué sirvió el esfuerzo de nuestra comunidad. Porque los rafaelinos y las rafaelinas hicieron un enorme esfuerzo para quedarse en su casa, para cuidarse, para mantener distancia, y quiero decirles que todo eso sirvió. Después de las últimas medidas que tomamos hace 14 días, ya se ve un descenso en la curva de contagios”; manifestó Castellano agradeciendo el comportamiento que adoptó la ciudadanía.

Además, el intendente agregó: “Eso no es producto de la casualidad; es producto de una menor circulación y que una enorme cantidad de gente ha tomado con responsabilidad lo que se le pidió. Los resultados que hoy tenemos, que son buenos, todavía no tuvieron repercusión en el Hospital. Esto se va a ver reflejado dentro de 15 días. Por lo tanto, debemos seguir cuidándonos para que los casos no vuelvan a elevarse, sino por el contrario, para que sigan bajando”.

Por último, el funcionario manifestó: “Hay buenos indicios, pero se necesita prudencia, paciencia. Todavía existe la circulación comunitaria del virus. Nosotros queremos llegar a diciembre, a los últimos días, con la curva lo más baja posible para que en el momento en que la gente más necesita salir, consumir, encontrarse con sus afectos, tengamos la menor cantidad de casos posibles. Este descenso en la curva nos permite volver a liberar algunas actividades, de a poco, escuchando a todos los sectores, conociendo las necesidades que hay en el espacio público. Se necesita mucho cuidado porque también sabemos que hubo rebrotes en muchos lugares y queremos evitarlo en Rafaela”.

Por su parte, el presidente del Concejo, Germán Bottero, expresó: “Tuvimos una reunión con todo el Concejo y parte del Ejecutivo, principalmente con los secretarios que más tienen que ver con esta temática. Conforme a los datos que el subsecretario de Salud, Martín Racca, nos ha brindado en relación a cómo está evolucionando el índice de contagios, que es mucho menor, es que hemos aceptado y acordado estos nuevos horarios que responden un poco al pedido de muchísimas actividades que querían volver a ver flexibilizados sus horarios. Quiero agradecerle al intendente el gesto que ha tenido en sumarme a la conferencia de prensa”.