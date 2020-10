🔷 Seguila: ya suman 47 los nuevos egresados y egresadas en el 2020

En la tarde del viernes, el intendente Luis Castellano participó de una videoconferencia con egresados y egresadas de la escuela secundaria, que rindieron sus últimos exámenes durante el mes de septiembre, con el acompañamiento de los docentes del programa municipal Seguila!

Fueron 23 las personas que participaron en los últimos meses de encuentros y mesas virtuales en los que pudieron preparar y aprobar sus últimas materias pendientes, respectivamente. 12 de ellos y ellas, lo hicieron en las mesas de septiembre y contaron su experiencia en el encuentro virtual realizado este viernes 2 de octubre.

Además del Intendente, estuvieron presentes la jefa de Gabinete, Amalia Galantti; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; la secretaria de Educación, Mariana Andereggen; y el coordinador de la Oficina de Empleo, Juan Ignacio Ruggia, junto a coordinadoras, tutores, docentes y estudiantes del programa; directores y profesores de escuelas; y también algunos familiares.

La Secretaria de Educación realizó una breve introducción del Programa, puntualizando sus hitos históricos y enumerando algunos de los resultados que el Seguila viene teniendo desde sus inicios, en el año 2018.

A continuación, le dio la palabra a Doris Chacón, coordinadora del Programa, quien destacó: “Uno de los fuertes del programa es la flexibilidad que tenemos, nos adaptamos al tiempo del estudiante. Ese esfuerzo se duplicó en cuarentena. Teníamos profes trabajando a las 10 de la noche, aguardando a que su estudiante regresaba del trabajo, y otros dando la clase el sábado a la mañana, cuando los hijos de la estudiante rendían. Tuvimos profes dando clases por mail por Zoom, por Whatsapp. Mucho del éxito de estos números, se deben al trabajo de los profes, al esfuerzo, a la constancia, así como a las y los estudiantes que no bajaron los brazos y aprovecharon todo lo que nosotros les brindamos”.

Tutores, como docentes y estudiantes también contaron su experiencia durante estos meses. Jorgelina, una de las nuevas egresadas, relató: “Había postergado durante 12 años las dos materias que me quedaron, por diferentes circunstancias de la vida, me enteré del programa vi la oportunidad y no lo dudé. La aproveché. Estoy muy agradecida por el apoyo y la disponibilidad de todos”.

Soledad contó que, “después de 25 años, gracias al Programa Seguila, pude terminar la secundaria. Tenía 5 materias y pude rendir y aprobar todas. Gracias a las profes excelentes que me tocaron, me tuvieron paciencia, imaginen después de 25 años sin estudiar. Maravillosa su enseñanza y su consejo y pude concretar este pendiente de tantos años. Tengo un hijo estudiando en 3er año, una hija que ya tiene el título también y, bueno, yo le estoy insistiendo a uno de mis hijos que dejó: le digo si la mami después de 25 años y con 4 hijos puede, él también”.

Mariano expresó: “Quiero agradecerle a las profes, Yami y Nati, que me apoyaron, me bancaron, tuve que sacar 6 materias. Más que nada gracias: por el programa y su apoyo. Entré a trabajar en RG frenos junto con Sebas, otro compañero del Programa”.

El Secretario de Producción, Empleo e Innovación y el Coordinador de la Oficina de Empleo felicitaron al grupo y sintetizaron algunas de las políticas de empleo que se brindan desde el área.

Sobre el final, Amalia Galantti, jefa de Gabinete del municipio, manifestó: “Este es uno de los programas que más me gusta porque se trata de generar oportunidades, y estas son las cosas por las que nos gusta trabajar, Siento un profundo orgullo por todos ustedes por tomar esas oportunidades y los felicito. Estamos para acompañarlos. Es lo que nos gusta hacer”.

Castellano: “Queremos hacer de Rafaela una ciudad de oportunidades”

Antes del cierre, el Intendente recordó que, “cuando pensamos el Programa, lo hicimos desde un relevamiento del ICEDEL que nos dio un número de chicos y chicas que necesitaban terminar la secundaria. Cuando empezó el programa y este equipo maravilloso se lo puso al hombro, comenzamos a descubrir las historias detrás de esos números. Y ahora que escucho a cada uno y cada una de ustedes, estudiantes, docentes, cómo fue el desafío de avanzar en este contexto, me parece que es un esfuerzo humano enorme, tanto del equipo como de cada uno de los chicos y chicas que decidieron terminar la secundaria”.

“Queremos hacer de Rafaela una ciudad de oportunidades. Así que reconocerle el enorme esfuerzo a este equipo con una calidad humana enorme. Siempre se los reconozco, y los chicos no paran de reconocerlo cada vez que dan su testimonio. Me pone super orgulloso eso, sentir que encontramos el punto ideal para trabajar en este programa, que no es para cualquiera. Felicitaciones y a seguir poniéndole ganas”.

Más de 250 egresados y egresadas

En las mesas de exámenes de febrero y marzo, previo a la implementación de medidas sanitarias de aislamiento, se acompañó a un total de 95 estudiantes, 75 de los cuales se presentaron a rendir, y 24 lograron egresar.

Con la llegada del formato virtual, fueron 74 las personas que continuaron participando del programa. De todas ellas, 15 rindieron en el mes de mayo y 7 egresaron; 4 rindieron en julio (solo en EEMPA) y 2 egresaron; mientras que 35 se presentaron a rendir en septiembre y 12 egresaron. En 2020, ya son 47 los egresados.

Como señaló la Secretaria de Educación ya se está trabajando para las mesas de examen de octubre. Son 50 los y las estudiantes se están preparando para rendir. Entre esas personas, 35 pertenecen a etapas anteriores y 15 a nuevas inscripciones.

Cabe recordar que, en el año 2018 se acompañó a 307 estudiantes, de los cuales 72 egresaron. En 2019, participaron 476 estudiantes y hubo 133 egresados y egresadas. En total, y gracias al programa Seguila, en dos años y medio hubo más de 252 nuevos egresados y egresadas de la ciudad.