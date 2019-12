🔷 Luis Castellano participó del acto de asunción del Gobernador Omar Perotti

“Omar fue muy claro, muy contundente y muy realista en su discurso y eso me pone muy contento porque abordó la problemática actual como el empleo, la inseguridad, la situación económica y social”, expresó el intendente Luis Castellano en el acto de asunción de Omar Perotti como Gobernador de la Provincia de Santa Fe.

Este miércoles, el rafaelino que llega a la provincia juró como gobernador en la Asamblea Legislativa, en el recinto de la Cámara de Diputados. Lo hizo junto a su vicegobernadora, Alejandra Rodenas.

Luego, el gobernador saliente Miguel Lifschitz realizó el traspaso de atributos, bastón de mando y banda, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

El mandatario local sostuvo, además: “Es una jornada histórica, muy emocionante, un rafaelino que gobierna la provincia de Santa Fe y creo que es una posibilidad enorme para el interior también”.

“En definitiva, hoy expuso lo que es él, una persona de gestión, pragmática y con los pies sobre la tierra para gobernar”, finalizó.

Desde Nación ayudaremos a Santa Fe

En el acto se hizo presente el presidente de la Nación, Alberto Fernandez, quien sostuvo: “Feliz de protagonizar otro día digno de la democracia, gracias a Dios los argentinos nos vamos acostumbrando poco a poco a alternar en la democracia, y así como alternamos en la Nación hoy alternan en Santa Fe. Un Gobernador Socialista, quien quiero y respeto mucho, entrega el mando a un querido y entrañable amigo como lo es Omar Perotti”.

“Tienen un gran gobernador los santafesinos. La unidad nos ha demostrado que es el camino, así que vamos a seguir insistiendo con eso”, finalizó.

Somos un gigante histórico

El flamante gobernador de la provincia de Santa Fe, comenzó su discurso diciendo: “La gente nos eligió y nos da un mandato, nos encarga una tarea y mirará día a día si lo vamos cumpliendo. Le dijimos a los santafesinos que vamos a despertar al gigante, que es nuestra provincia. Cada etapa tiene su tarea y la nuestra es poner de pie a Santa Fe”.

“Estamos inmersos en una profunda crisis económica y social a nivel nacional y en esa emergencia, los problemas que nos aguardan en Santa Fe son reales y graves. No será simple resolverlos, no será inmediato, pero lo que tienen que tener claro los santafesinos es que los vamos a resolver”, siguió.

“Además hay emergencia en seguridad, sin orden no se pueden disfrutar las libertades, no se puede vivir en paz sin un sistema de seguridad pública eficiente en la resolución de los conflictos sociales, las violencias y los delitos que tienen lugar en la comunidad. Ello requiere entre otras condiciones, una policía adecuada a la legalidad democrática y eficiente en el cumplimientos de sus funciones de protección ciudadana. No hay posibilidad de afrontar de manera eficiente los desafíos que se nos presentan sin el compromiso mancomunado del poder legislativo, judicial, ejecutivo y de la comunidad en su conjunto”, agregó.

“Me presento hoy humildemente, consciente de la tarea que nos aguarda. Agradecido por la confianza que el pueblo santafesino depositó en Alejandra y en mi. Me costó llegar. Fue una larga lucha. Hubo que sobreponerse a muchas adversidades, se necesitó mucha perseverancia. A veces se gana, a veces se aprende. El pueblo de Santa Fe me enseñó a esperar. Le dijimos a los santafesinos que vamos a despertar al gigante que es nuestra provincia”, remarcó el nuevo gobernador.

“Es bien sabido que estamos en medio de una profunda crisis económica, social a nivel nacional. En esa emergencia los problemas que nos aguardan en Santa Fe son reales graves, son muchos. Por eso, vamos a gastar con prudencia. A las crisis no se las llora. Se las enfrenta y se las derrota”, agregó.

“La expansión del delito ha puesto en duda el funcionamiento del sistema de seguridad en la provincia. La policía se ha divorciado de la sociedad y ésta le ha perdido confianza. Hay que cortar los vínculos con el delito. Y es prioridad para vivir más seguros que el Estado vuelva con toda la fuerza de donde nunca debió retirarse. Con toda la fuerza de la educación, la salud, el deporte, la cultura, la formación de oficios”, continuó.

“Vamos a poner en marcha el programa de boleto educativo gratuito. No puede ser un obstáculo para las familias más humildes el costo del transporte”, sostuvo cuando se refirió a educación.

“Todo aquel que tenga proyectos que beneficien a Santa Fe, cualquiera sea el partido al que pertenezca, va a ser escuchado. No pido que no haya críticas, sí que se respete la voluntad de pueblo santafesino. Siempre que dos ideas se juntan, surge una idea mejor”, mencionó.

Gobernador de todos los santafesinos

“Seré gobernador de todos los santafesinos y santafesinas, de los que me votaron y de los que no. Entiendo debemos reparar un daño institucional que se generó con un hecho inédito que no pasó en ningún lugar: que un gobierno saliente le defina el presupuesto al gobierno nuevo no respetando lo que los ciudadanos votaron”, sostuvo Perotti.

“Vamos a armonizar las relaciones con la Nación. Nunca más de espaldas a un proyecto nacional. Trabajaremos activamente en los programas nacionales: de salud,de obras públicas, la presencia y la coordinación de las fuerzas federales de seguridad”, agregó.

“Necesitamos de las ideas de los jóvenes. Que vayan aprendiendo una palabra en desuso: progresar. No hay destino sin progreso para nuestra gente. Sin unidad no es posible progresar ni ser solidarios. Hoy empezamos a dar vuelta la página. Les propongo cuatro años de trabajo conjunto y de esfuerzo compartido y serio”, reflexionó.

“El desafío es hacer las cosas bien con las dificultades que las circunstancias exige. Viva Santa Fe, viva el pueblo santafesino”, finalizó.