🔷 Ampliar derechos: adultos de la escuela primaria van a poder tramitar su primera licencia de conducir

La misma fue desarrollada por la institución educativa a través del proyecto “Ciudadanos Incluidos” que contó con el apoyo de la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía del municipio. Finalmente fue presentada en el ámbito legislativo de la ciudad por los concejales Evangelina Garrappa, Jorge Muriel y Silvio Bonafede.

El titular de la Secretaría, Eduardo López, presenció la aprobación y expresó en el recinto: “Es una ampliación de derechos, un reconocimiento a su tarea que vienen desarrollando desde hace dos años y que nosotros desde el municipio acompañamos desde el primer momento”.

“Esto viene a dar una respuesta a una demanda doble: por un lado lo que les sucede a todas las personas que hoy tienen la dificultad para leer y escribir al momento de tramitar la licencia, pero además, esto es equiparar derechos cuando se les dificulta la cuestión económica. Por eso, como es su primera licencia, el costo de la parte municipal está cubierto”, explicó el funcionario.

También planteó la posibilidad para que “otras personas puedan decidirse a empezar la escuela a partir de este beneficio para formarse y terminar la escolaridad con todo lo que esto significa: la apertura de nuevos horizontes en la vida. Para nosotros es un orgullo poder acompañar este momento y estamos muy agradecidos a la escuela y sus docentes por la dedicación y el amor con el que trabajan todos los días en las aulas”.

Participación ciudadana

La directora de la escuela, Eugenia Martínez, comentó: “Es una alegría enorme, la vida me puso en este lugar y estoy muy agradecida con los docentes que se pusieron al hombro este proyecto que nos dio mucha satisfacción a nivel personal y grupal”.

“Hemos crecido mucho como institución y es lo más importante que la ciudad nos vea trabajando y participando para incluir a esta franja de personas que todavía no tienen su escolaridad primaria y que día a día hacen un esfuerzo enorme para crecer y enriquecerse”, agregó.

Por último, dijo que “no es fácil estudiar cuando uno es mayor, pero ellos se sienten tan bien que desde hace dos años no tenemos casi deserción. La mayoría de los alumnos que llegan en marzo, finalizan en diciembre, se sienten contenidos y valoran las herramientas que les brindamos para seguir creciendo”.

Ampliar derechos

A su turno, la concejala Evangelina Garrappa contó: “Desde el Estado local venimos acompañando el proyecto que tiene la escuela para que sus alumnos y alumnas puedan obtener su licencia de conducir. Hoy tenemos un programa municipal, Mi Primera Licencia de Conducir, que está destinado a jóvenes de 18 a 20 años. Este programa se llama “Ciudadanos Incluidos” que están aprendiendo a leer y escribir para poder obtener la licencia y convertirse en ciudadanos plenos que puedan utilizar sus vehículos y obtener un mejor trabajo a partir de este logro”.

“Lo que hicimos hoy fue visibilizarlos, reconocerlos y que puedan participar de los beneficios que tiene el programa Mi Primera Licencia. Agradecer a la escuela, a la Secretaría de Gobierno, al departamento de Licencia de Conducir, por todo el trabajo conjunto que da estos frutos”, finalizó la edil.

En primera persona

Carolina es una de las alumnas y relató: “Yo ya tengo mi licencia, la hice el año pasado. Conducía sin carné porque no sabía ni leer ni escribir. Ahora ya aprendí, así que ahora tengo mi carné gracias a mi maestra Laura y a las demás docentes, directoras y compañeros que me ayudaron mucho. Me costó pero lo logré. Me siento bien y tranquila porque puedo manejar en condiciones”.

Por otra parte, Ofelia manifestó: “Yo hace seis años que voy a la escuela, me cuesta mucho porque nunca fui de chica, nací en el norte. Voy a llegar a mi meta para rendir el carné”.