Rafaelino condenado a dos años de prisión por delitos contra una propiedad

Un hombre de 39 años identificado como Lucas Ezequiel Chazarreta fue condenado a dos años y seis meses de prisión por delitos contra la propiedad que cometió en Rafaela.

La sentencia fue dispuesta por el juez Javier Bottero, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos desarrollado en los tribunales rafaelinos. La fiscal que estuvo a cargo de la investigación es Lorena Korakis.

Tres hechos

La representante del MPA relató que “el jueves 15 de mayo del año pasado, aproximadamente a las 15:25, el condenado forzó la cerradura de la puerta de un local comercial ubicado en Azcuénaga y Ángela de la Casa, ingresó e intentó abrir de manera violenta una caja registradora”. Korakis agregó que “como no pudo, la colocó en una bolsa para llevársela”.

“En una segunda bolsa introdujo una caja fuerte y tres botellas de Fernet y se fue del lugar”, sostuvo Korakis. También puntualizó que “no pudo consumar el ilícito porque fue visto por personal policial, intentó dejar lo sustraído en la vía pública y escapar, pero fue aprehendido minutos después en el patio delantero de una casa en la que se había escondido”.

La representante del MPA brindó precisiones de otro ilícito cometido por el condenado. “Pasadas las 13:00 del domingo 24 de agosto del año pasado, forzó una ventana de aluminio y entró a un inmueble en Oyoli al 20 donde funciona un consultorio”, detalló la fiscal y precisó que “una vez en el interior, giró el sentido de las cámaras de seguridad con el fin de procurar su impunidad y se apoderó ilegítimamente de una pava eléctrica y de un parlante pequeño”.

Por último, la fiscal se refirió a otro ilícito cometido el jueves 1 de enero de este año. “Luego de romper la celosía de una ventana, el condenado ingresó de manera furtiva a una vivienda ubicada en Constitución al 700”, informó Korakis y concluyó que “en el interior de la casa fue sorprendido por personal policial, intentó escapar, pero fue aprehendido en la vía pública”.

Abreviado

Korakis indicó que “el imputado y su defensor manifestaron su conformidad con las calificaciones legales seleccionadas, el monto de la pena y la modalidad de cumplimiento, como así también con el procedimiento abreviado escogido”. Agregó además que “en particular, el acusado admitió expresamente su culpabilidad por los delitos por los que se lo condenó”.

Por otra parte, la fiscal señaló que “las víctimas de los tres ilícitos fueron informadas de lo resuelto y manifestaron su conformidad y consentimiento con el abreviado”.

Sentencia

Chazarreta fue condenado por la autoría de robo, tentativa de robo y tentativa de robo calificado por escalamiento.