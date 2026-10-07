Rafaelino condenado a tres años por un robo con arma de fuego junto con otra persona

Un hombre de 26 años identificado como Tomás Julián Lazcano fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por un robo con armas de fuego que cometió junto con otra persona en 2025 en Rafaela.

La sentencia fue resuelta por el juez Javier Bottero en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales rafaelinos.

El MPA fue representado en la audiencia por el fiscal a cargo de la Sección Homicidios, Martín Castellano, quien también tuvo a su cargo la investigación del ilícito.

El hecho

Castellano relató que “Lazcano cometió el robo junto con otro hombre de iniciales CTG, de 27 años y que está detenido en prisión preventiva sin plazos”. En tal sentido, agregó que “el ilícito fue el lunes 3 de febrero del año pasado, aproximadamente a las 23:00”.

“Las dos personas fueron a una vivienda ubicada en calle Alvear al 1.900, con la cara cubierta y cada uno con un arma de fuego entraron por la puerta de ingreso que estaba abierta”, precisó el fiscal. “Amenazaron a una mujer que vive en el inmueble, forcejearon y la víctima logró descubrirle el rostro a uno de ellos, a quien identificó porque lo conocía”, sostuvo el fiscal.

El funcionario del MPA afirmó que “en esas circunstancias, Lazcano portaba un arma de puño tipo pistola con la que le apuntó a la víctima y gatilló, pero el proyectil no se disparó”, y agregó que “inmediatamente después, el condenado se apoderó ilegítimamente de una cartera roja de la mujer”.

Por último, el fiscal informó que “los dos hombres escaparon del lugar con las pertenencias de la mujer, mientras la víctima los perseguía con el fin de detenerlos”, y concluyó que “el otro imputado gatilló varias veces el arma de puño hacia la mujer, pero nuevamente no se produjo disparo alguno”.

Abreviado

Lazcano admitió expresamente su culpabilidad por los hechos ilícitos que le atribuyó la Fiscalía. En tal sentido, fue condenado por la coautoría del delito de robo calificado (por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada).

Junto con su defensa técnica, el condenado prestó su conformidad con la decisión de abreviar los procedimientos del juicio. Además, también manifestó estar de acuerdo con la calificación penal seleccionada por la Fiscalía y la pena de cumplimiento efectivo impuesta.

Por su parte, la víctima fue informada de los avances de la investigación y manifestó su conformidad con lo resuelto.