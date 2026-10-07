El Barrio 42 completamente abandonado en materia de seguridad

El Barrio 42, uno de los sectores habitacionales más recientes de la ciudad de Rafaela, vuelve a estar en el centro de la escena debido a los reiterados hechos de inseguridad que, según manifiestan sus vecinos, vienen afectando a las familias que viven y construyen diariamente en el sector.

El barrio surgió a partir del sorteo de 315 lotes, una iniciativa que permitió a numerosas familias acceder a un terreno propio y comenzar a concretar uno de los principales anhelos: la construcción de la vivienda propia.

Sin embargo, mientras los vecinos afrontan el pago de sus terrenos, planifican sus viviendas y avanzan progresivamente con las obras, también deben convivir con una problemática que aseguran que se ha vuelto cada vez más preocupante: los robos y hechos de inseguridad.

Robos de materiales y elementos de las viviendas

De acuerdo con lo expresado por habitantes del sector, los hechos no se limitan únicamente a viviendas ya habitadas, sino que también afectan a las construcciones que se encuentran en proceso de avance.

Entre los elementos denunciados por los vecinos aparecen materiales de construcción, cables, chapas, lajas y hasta medidores de energía eléctrica, lo que genera preocupación no solamente por el perjuicio económico que representa para cada familia, sino también por el tiempo y el esfuerzo que demanda volver a reponer aquello que fue sustraído.

Para muchas familias, cada material adquirido representa meses de planificación y sacrificio económico. La pérdida de esos elementos implica, en consecuencia, retrasar obras que en algunos casos avanzan de manera gradual debido a las posibilidades económicas de cada propietario.

Un reclamo que ya había llegado al Concejo Municipal

La preocupación por la situación no es nueva. Tiempo atrás, vecinos del Barrio 42 habían presentado una nota ante el Concejo Municipal de Rafaela, con el objetivo de poner en conocimiento de las autoridades la situación que atravesaba el sector y solicitar respuestas frente a los hechos de inseguridad.

Sin embargo, según manifiestan los propios vecinos, aquella presentación no habría generado las respuestas que esperaban, motivo por el cual decidieron volver a insistir con el reclamo.

Ahora, nuevamente, quienes viven en el barrio resolvieron presentar una nota para dejar constancia de los hechos que vienen registrándose y expresar formalmente su preocupación ante una situación que, aseguran, continúa sin una solución concreta.

“No nos sentimos seguros”

Además de enumerar los distintos hechos registrados, los vecinos expresaron su malestar, indignación y frustración frente a una problemática que consideran que no está teniendo el control necesario.

La preocupación excede la pérdida de materiales o elementos de construcción. Para quienes habitan el sector, la sucesión de robos genera también una sensación de vulnerabilidad y de falta de seguridad dentro de un barrio donde muchas familias están haciendo un importante esfuerzo económico para construir su futuro.

El reclamo vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de encontrar respuestas y medidas que permitan mejorar las condiciones de seguridad en el sector, particularmente teniendo en cuenta que se trata de un barrio que continúa en proceso de consolidación y donde numerosas viviendas todavía se encuentran en construcción.

Mientras tanto, los vecinos esperan que esta nueva presentación sea escuchada y que pueda traducirse en medidas concretas de prevención, mayor presencia y respuestas frente a los hechos denunciados.

Para las familias del Barrio 42, el objetivo no es solamente contar con un terreno y levantar una vivienda: también buscan poder construir su hogar en un lugar donde puedan sentirse seguros y donde el esfuerzo de cada día no quede expuesto a nuevos hechos de inseguridad.







