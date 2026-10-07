Contaba con pedido de captura por homicidio y mató a su expareja de un tiro

Rocío Núñez, madre de tres hijos, murió de un disparo en el cuello durante una discusión con José Leonardo Cejas Urbistondo, quien estaba prófugo por otro homicidio.
 
Policiales07 de octubre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Una mujer de 27 años fue asesinada de un disparo durante una discusión con su expareja en el barrio Las Heras, en Mar del Plata.

El crimen ocurrió este martes por la mañana en una casa ubicada en inmediaciones de Reforma Universitaria y Güiraldes, cuando la víctima, identificada como Rocío Aylen Núñez, mantuvo una pelea con su exnovio José Leonardo Cejas, de 36 años.

Según los medio locales, Núñez se encontraba en el patio delantero de la vivienda cuando comenzó a discutir con Cejas. En determinado momento, según relataron testigos, Cejas extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en la zona del cuello de la mujer.

Núñez fue trasladada de urgencia en un vehículo particular hasta el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Las Heras, donde el personal médico constató su fallecimiento. Tras el ataque, Cejas escapó del lugar.

La Policía puso en marcha un operativo cerrojo y, durante la búsqueda, los efectivos lograron observar el desplazamiento del sospechoso. Al advertir la presencia de los uniformados, Cejas arrojó al suelo dos armas de fuego y continuó su intento de fuga, aunque finalmente fue reducido y aprehendido.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que secuestró los dos revólveres: uno calibre 38 largo, marca Smith & Wesson, con la numeración suprimida, y otro calibre 32 largo, marca Italo Gra, también con la numeración eliminada.

La violencia antes del femicidio

Rocía era madre de tres hijos y había perdido recientemente un embarazo que esperaba junto a José. “Estaban por tener un hijo y lo perdió por el tema de que él le pegaba”, contaron al portal 0223 allegados a la víctima, al reconstruir los meses previos al crimen. El relato de la familia incorporó así un nuevo dato a una causa que ya estaba marcada por la violencia y por el pasado criminal del acusado.

Según los testimonios, la relación con Cejas Urbistondo era conflictiva y las peleas eran frecuentes. La pareja convivía desde hacía unos cinco meses y, de acuerdo con el entorno de Rocío, durante ese tiempo ella sufrió distintas situaciones de violencia.

La pérdida del embarazo habría ocurrido en ese contexto. La víctima ya era mamá de tres chicos, un nene de 9 años, una nena de 5 y otro de 3. En el último tiempo no estaba trabajando y atravesaba una situación difícil.

Se agarraron a las puñaladas y ella se defendió”, contaron sus allegados al referirse a los episodios de violencia que había protagonizado junto al acusado.

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