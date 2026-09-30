Rafaela insegura: dos hechos delictivos en la ciudad

En las ultimas horas transcurrieron dos hechos policiales en diferentes sectores de la ciudad.
Policiales30 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Personal de Cuerpo Guardia Infantería, labró informe en razón de proceder al traslado hasta sede de la Subcomisaria Nº 1 de un joven de 25 años, quienes momentos antes circulaba por calle España y antes de la identificación, se despojó de un criquet hidráulico, una bolsa con herramientas varias y un inflador de pie.

Los efectivos procedieron al secuestro en averiguación de procedencia de los elementos mencionados.

En el segundo hecho policial. Brigada Motorizada, labra informe en razón de identificar y trasladar en averiguación de sus antecedentes desde calle de 1 Mayo y Víctor Manuel a un hombre de 26 años, a raíz de ser alertados que el C.E.M.U lo divisa llevando en su poder elementos, los cuales abandona previamente.

Se secuestró un compresor y dos pinzas, siendo todo trasladado a sede de la Comisaria N° 1, por razones de jurisdicción en averiguación de su real procedencia. 

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