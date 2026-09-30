Rafaela insegura: dos hechos delictivos en la ciudad

Personal de Cuerpo Guardia Infantería, labró informe en razón de proceder al traslado hasta sede de la Subcomisaria Nº 1 de un joven de 25 años, quienes momentos antes circulaba por calle España y antes de la identificación, se despojó de un criquet hidráulico, una bolsa con herramientas varias y un inflador de pie.

Los efectivos procedieron al secuestro en averiguación de procedencia de los elementos mencionados.



En el segundo hecho policial. Brigada Motorizada, labra informe en razón de identificar y trasladar en averiguación de sus antecedentes desde calle de 1 Mayo y Víctor Manuel a un hombre de 26 años, a raíz de ser alertados que el C.E.M.U lo divisa llevando en su poder elementos, los cuales abandona previamente.

Se secuestró un compresor y dos pinzas, siendo todo trasladado a sede de la Comisaria N° 1, por razones de jurisdicción en averiguación de su real procedencia.