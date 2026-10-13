Seguridad: Santa Fe renovó la web de las personas más buscadas y fortalece la política de recompensas

La plataforma del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia facilita el acceso a información sobre prófugos, recompensas y pedidos de paradero. Desde la puesta en marcha de esta política, fueron detenidas 16 personas consideradas de alta peligrosidad y se pagaron $ 88 millones por datos relevantes.
Provinciales13 de octubre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, renovó la web de las personas más buscadas (https://www.santafe.gob.ar/ms/mas-buscados/), una herramienta orientada a fortalecer la búsqueda de prófugos y facilitar la colaboración ciudadana en las investigaciones que llevan adelante las autoridades.

La nueva plataforma reúne en un mismo espacio la información sobre las personas más buscadas, las recompensas vigentes, los pedidos de datos para esclarecer delitos y las solicitudes de paradero. Además, incorpora los resultados obtenidos desde la implementación de esta política: 16 prófugos considerados de alta peligrosidad fueron detenidos y se pagaron $ 92 millones en recompensas a personas que aportaron información relevante.

“La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, con el ministro Pablo Cococcioni al frente, trabaja para mejorar la seguridad de los santafesinos. Eso también implica identificar, localizar y poner a disposición de la justicia a quienes cometieron delitos”, señaló Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera. Orciani administra, junto con Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales, el fondo de recompensas del Ministerio de Justicia y Seguridad. Masneri explicó que la actualización permite una navegación más sencilla y ordena la información disponible. “El nuevo diseño es más accesible e intuitivo. Permite compartir directamente por WhatsApp los datos sobre las personas buscadas y reúne los pedidos de paradero, que antes estaban ubicados en otra sección de la página”, indicó.

La funcionaria detalló, además, el mecanismo para evaluar y pagar las recompensas: “La información es analizada por la Fiscalía y el fiscal a cargo de cada causa determina si el aporte resultó útil y si corresponde otorgar una recompensa. En esos casos, el Ministerio realiza el pago en efectivo, sin que la persona deba exponer su identidad dentro del sistema bancario”, precisó.

La actualización del sitio busca que la ciudadanía pueda identificar con rapidez a las personas requeridas por la justicia, conocer las recompensas ofrecidas y acceder de forma sencilla, segura y anónima a los canales habilitados para aportar información: de manera presencial en las sedes de la Fiscalía, por correo electrónico a [email protected] o mediante el 911.

Las funcionarias destacaron que el sistema de recompensas complementa el trabajo policial y judicial, y constituye una herramienta para avanzar en las investigaciones y localizar a quienes intentan eludir a la justicia.

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