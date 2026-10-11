Rufino: condenado a doce años por abusar sexualmentede la hija menor de edad de su pareja

Un hombre de 32 años cuyas iniciales son GSO fue condenado a 12 años de prisión por haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de la mujer que era su pareja en la ciudad de Rufino.

La sentencia fue resuelta por la jueza Lorena Garini en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se llevó a cabo en los tribunales rufinenses.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Rafaela Florit, quien también representó al MPA en la audiencia del juicio abreviado.

GSO también fue condenado por haber amenazado y golpeado a su pareja.

Los hechos

“Los ilícitos contra la integridad sexual fueron cometidos por el condenado entre junio de 2017 y octubre de 2024 en la vivienda que compartía con la víctima a raíz de la relación de pareja que mantenía con la madre de ella”, precisó la fiscal Florit.

La funcionaria del MPA sostuvo que “se valió de su situación de poder y autoridad sobre la menor para atentar contra su integridad sexual”.

En relación con la agresión a su pareja, Florit puntualizó que “el 13 de octubre de 2024, el condenado mantuvo una discusión con la mujer, le dijo que la mataría si lo denunciaba y luego la golpeó en la cara”.

Calificaciones penales

El hombre condenado aceptó expresamente su culpabilidad en los delitos que le atribuyó la Fiscalía. Además, junto con su abogado manifestaron estar de acuerdo con los hechos ilícitos, la calificación legal, la pena solicitada y el procedimiento abreviado.

En relación con los ilícitos contra la integridad sexual de la niña, la condena fue por la autoría de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, los dos delitos en un número indeterminado de veces y doblemente agravados (por ser encargado de la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una menor de 18 años). La pena también se le impuso por la autoría de promoción y facilitamiento de la corrupción de menores agravada (por ser la víctima menor de 13 años y por ser el autor persona conviviente y encargada de la guarda) y desobediencia judicial.

Por otra parte, por los ilícitos en perjuicio de su pareja, se lo condenó por la autoría de amenazas simples y lesiones leves dolosas doblemente agravadas (por ser provocadas a la persona con la que mantuvo una relación de pareja y mediando violencia de género)

La víctima mayor de edad fue informada de lo resuelto y manifestó estar de acuerdo, tanto por los ilícitos que sufrió ella como por los cometidos en perjuicio de su hija.

Identidad

El nombre y apellido del condenado no se brindan para evitar la revictimización de las víctimas.