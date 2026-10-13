Éxito turístico en la Provincia: “Santa Fe es una marca y la gente nos está eligiendo”

Con una agenda que incluyó 71 eventos en todo el territorio, con más de 600.000 asistentes y un impacto económico estimado de $ 21.800 millones, la provincia vuelve a posicionarse como destino elegido por los argentinos. “Ya hemos demostrado que Santa Fe, cuando hace las cosas, las hace con calidad y con planificación, tal como el gobernador Maximiliano Pullaro nos insta a trabajar desde la gestión”, manifestó la vocera Virginia Coudannes al detallar el movimiento durante el fin de semana largo.
Provinciales13 de octubre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, acompañada de la secretaria de Turismo de la Provincia, Marcela Aeberhard, y la secretaria de Producción y Empleo de la Municipalidad de Santa Fe, Rosario Alemán, dio detalles del exitoso fin de semana largo que tuvo la provincia en materia turística, reflejado en las más de 600.000 personas que participaron de los 71 eventos que integraron la agenda provincial, con un impacto económico estimado en $ 21.800 millones.

La gran cantidad de visitantes convocados por la multiplicidad de los eventos, la ocupación de los alojamientos y el movimiento económico generado demuestran que “la gente está eligiendo Santa Fe”, valoró Coudannes, señalando que “ya hemos demostrado que Santa Fe cuando hace las cosas, las hace con calidad y con planificación, como el gobernador Maximiliano Pullaro nos insta a trabajar desde la gestión”.

“Esto es lo que hablamos cuando decimos que las políticas de seguridad robustas han tenido un buen resultado, no solo en materia de violencia altamente lesiva, sino también en la posibilidad de las inversiones, del desarrollo de estos eventos que además generan este impacto económico”, agregó.

Por todo ello, la vocera dijo que “hoy Santa Fe es una marca que representa que cuando nos caemos, nos ponemos de pie y mostramos lo mejor de nosotros con nuestro potencial. Cuando trabajamos todos unidos podemos realizar todo lo que se viene haciendo”, y adelantó que “el 2027 se viene con un montón de cosas”.

“El público acompañó exponencialmente”

Entre las propuestas que convocaron a miles de personas estuvieron la Feria Internacional del Libro y el Cumbión del Paraná en Rosario; y el Harlem Festival, en la ciudad de Santa Fe. También se destacaron el Concurso Argentino de Pesca del Surubí con Devolución, en Reconquista, y la Americas Triathlon Cup Santa Fe 2026, que reunió a 105 atletas de 18 países en la Costanera Este de la capital provincial.

La agenda incluyó, además, fiestas populares, ferias y encuentros en distintas localidades. Esta diversidad de propuestas se reflejó en la actividad turística y en la ocupación: las reservas hoteleras llegaron al 79,29 % en Rosario y al 85,80 % en Santa Fe Capital; mientras que en los alojamientos temporarios de la capital provincial alcanzaron el 99 %.

La secretaria de Turismo de la Provincia, Marcela Aeberhard, valoró los números y remarcó que fue “un muy buen fin de semana largo porque a pesar de las inclemencias del tiempo, los eventos se hicieron, y el público acompañó exponencialmente”.

“Los datos son alentadores; y dentro del panorama nacional, la provincia de Santa Fe tuvo un lugar central”, agregó Aeberhard. Detalló también que el gasto promedio provincial fue de $136.000 diarios por turista, analizando que “el contexto económico hace que estos fines de semana sean de un gran aliento para el comercio y para todo lo que significa el movimiento que genera el turismo de cercanía”.



La capital se consolida como destino

La secretaria de Producción y Empleo de la Municipalidad de Santa Fe dijo que para la capital provincial fue un fin de semana largo “muy positivo” que “consolida a la ciudad como destino de grandes eventos”. El cálculo estimado es de 85.000 asistentes en los 20 eventos que tuvo la ciudad, con un gasto promedio de $ 120.000 por persona.

Alemán valoró “la articulación permanente desde el Estado provincial, municipal y el sector privado”, e indicó: “seguimos trabajando en conjunto para tener cada vez más eventos para nuestra ciudad”.

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