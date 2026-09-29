Pura Tendencia 2026 prepara una noche donde la moda, el diseño, el arte y el entretenimiento se encuentran en Rafaela

Será una noche pensada como una experiencia integral, donde la moda será el punto de partida para disfrutar de una puesta que combinará diseño, música, arte, gastronomía y entretenimiento.

La gran pasarela contará con más de 23 modelos y más de 100 looks, con la participación de reconocidas casas y marcas de Rafaela y la región. Tendrá como invitada especial a Pampita, junto a los reconocidos diseñadores Pucheta - Paz.

La noche tendrá mucho más para descubrir

Habrá shows artísticos provenientes de Rosario, música en vivo, degustaciones, regalos y diferentes propuestas que acompañarán el desarrollo del evento y convertirán cada momento en parte del espectáculo.

Una noche para disfruta

Pura Tendencia propone que el público no sea simplemente espectador de una pasarela, sino que pueda vivir una noche completa, con diferentes momentos y experiencias especialmente pensadas para sorprender y disfrutar. Moda. Diseño. Música. Arte. Gastronomía. Encuentro. Todo en una misma noche.

Una experiencia VIP

El sector VIP tendrá además una propuesta exclusiva para continuar disfrutando después del desfile.

Casa D’ Esteban estará a cargo de un lunch especialmente preparado para los invitados VIP, en un espacio pensado para compartir, brindar y encontrarse con los protagonistas de esta gran noche.

Diez años de historia, una gran familia y un evento que trasciende fronteras en 2026

Pura Tendencia celebra diez años desde su primera edición, una década de crecimiento, encuentros y experiencias compartidas que dieron forma a un proyecto que hoy es mucho más que un desfile. A lo largo de estos años, cada edición fue dejando su huella y sumando personas, profesionales, marcas y colaboradores que, con el tiempo, se convirtieron en parte de una gran familia.

Esta décima edición refleja ese camino recorrido y la evolución de una propuesta que, desde Rafaela, logra convocar a participantes de distintos lugares: marcas de Rafaela, Sunchales y la región, diseñadores de Buenos Aires, modelos de distintas provincias argentinas e incluso de países vecinos, junto a artistas y profesionales que se suman a esta gran producción.

Pura Tendencia es el resultado de diez años de trabajo, vínculos y sueños compartidos, una historia que continúa creciendo y que encuentra en cada nueva edición la oportunidad de reencontrarse, incorporar nuevos talentos y generar experiencias que trascienden la pasarela. Una celebración que reúne trayectorias, nuevas propuestas y personas que forman parte de esta historia, con Rafaela como punto de encuentro.



Entradas y puntos de Venta



Las entradas para Pura Tendencia 2026 ya se encuentran disponibles a través de la plataforma onticket.com.ar/desfile donde se pueden adquirir tanto las entradas generales como las VIP mediante transferencia bancaria o QR.

Además, a pedido del público, se incorporó la posibilidad de adquirir entradas VIP con tarjeta de crédito, exclusivamente de manera presencial en Casa D’ Esteban, el único punto de venta habilitado para esta modalidad.