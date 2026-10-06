Cáncer de mama: el Hospital Jaime Ferré realizó más de mil mamografías en lo que va de 2026 y suma acciones por el Octubre Rosa

Entre enero y septiembre de este año, el Hospital “Dr. Jaime Ferré” realizó 1.076 mamografías, en el marco de una estrategia sanitaria orientada a la detección precoz del cáncer de mama y al fortalecimiento de los controles ginecológicos integrales para las mujeres de la región.

Las prestaciones se enmarcan en las directivas de gestión impulsadas por la Provincia para descentralizar y optimizar las herramientas de diagnóstico. Al respecto, la directora del establecimiento, Natalia Weppler, destacó que “siguiendo los lineamientos del gobernador Maximiliano Pullaro y de la ministra de Salud, Silvia Ciancio, sabemos que si bien las acciones se intensifican durante octubre, el compromiso del hospital regional es garantizar controles accesibles y de calidad durante todo el año, entendiendo que el diagnóstico oportuno es clave en el pronóstico y en la evolución de los tratamientos”.

En ese sentido, puso en valor las mejoras en infraestructura y tecnología que acompañaron el traslado al nuevo edificio sobre bulevar Lehmann, en diciembre pasado. “El efector cuenta con un mamógrafo nuevo de última generación que se puso en marcha con la migración. Este equipamiento permite obtener imágenes digitalizadas de manera directa, sin demoras operativas y con un estándar de calidad visual muy alto para lograr diagnósticos de máxima precisión. Esto nos posibilitó alcanzar las 1.076 mamografías en lo que va del año, asegurando una respuesta ágil a las derivaciones que recibimos no solo de Rafaela sino de otras localidades”, precisó Weppler.

Controles, charlas y talleres

El esquema diagramado para todo el mes por el Servicio de Ginecología y Obstetricia establece que los estudios mamográficos para mujeres mayores de 40 años se efectúan de lunes a viernes, mediante derivación solicitada desde el Centro de Salud más cercano al domicilio de cada usuaria. Durante la atención, los equipos indagan además la situación respecto a los controles de Papanicolau (PAP) para asignarles un turno en caso de requerir la actualización del estudio.

Asimismo, la toma de muestras de PAP se realiza los lunes y miércoles, de 10 a 12, en el consultorio de Ginecología de la Guardia del efector, con turno previo gestionado también a través de la Red de Atención Primaria.

La agenda preventiva contempla espacios de formación y contención abiertos a la comunidad en las instalaciones de bulevar Lehmann 2800. Este martes 6, de 14 a 16, tendrá lugar en el auditorio del primer piso una jornada de concientización y docencia sobre mamografía y pautas de detección precoz, a cargo del doctor Mario Kurganoff junto a las especialistas en bioimágenes Carolina Gaviglio y Nancy Lizarraga.

Por otra parte, el jueves 15, de 9 a 11, en el auditorio del segundo piso, se desarrollará un taller multidisciplinario de cuidado del cuerpo y la salud integral dictado por la cosmetóloga Carolina Gaviglio, la psicóloga Priscila Prá y la enfermera Marisol Basualdo.