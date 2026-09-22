Argentina conquistó las dos medallas de oro del rugby seven

El rugby seven de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 cerró su competencia en el Hipódromo de Rosario con dos títulos para Argentina. Los seleccionados anfitriones se impusieron en las finales y encabezaron los podios de ambas ramas.

En la definición masculina, Los Pumas 7’s derrotaron a Chile por 17 a 7 y alcanzaron su tercera consagración suramericana, tras los títulos de Santiago 2014 y Asunción 2022. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora obtuvo el oro, mientras que Chile se quedó con la plata. Uruguay completó el podio al vencer a Colombia por 22 a 7.

En la final femenina, Las Yaguaretés superaron a Colombia por 33 a 5. La victoria tuvo un doble premio: además de la medalla dorada, Argentina consiguió una plaza para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Colombia obtuvo la plata y Paraguay se adjudicó el bronce tras derrotar a Uruguay por 22 a 12. Así quedaron definidos los seis lugares del podio del rugby seven en Rosario.