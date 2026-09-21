Vela: Lucía Falasca ganó el oro en ILCA 6 y celebró en la Laguna Setúbal

La Laguna Setúbal fue escenario este domingo de la definición de la clase ILCA 6 femenina, que cerró el programa de regatas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Después de nueve regatas, Lucía Falasca se quedó con la medalla de oro, seguida por la peruana Caterina Romero y la brasileña Valentina Guimaraes.

Para Falasca, el triunfo tuvo además un significado especial. Sus últimos Juegos Odesur habían sido en 2014, cuando consiguió la medalla de plata, mientras que en aquella oportunidad el oro había quedado en manos de Cecilia Carranza. Once años después, ambas volvieron a cruzarse en una celebración que tuvo a Santa Fe como escenario.

“Mis últimos Juegos Odesur los había disputado en 2014 y había tenido la medalla de plata y Cecilia Carranza la de oro. Así que ella hoy me diera la medalla de oro fue muy lindo”, contó Falasca después de la competencia.

Competir en casa

La campeona también destacó lo que significó navegar en Santa Fe y sentir el acompañamiento del público durante cada jornada. “Estar en casa compitiendo en una competencia de esta magnitud es increíble”, aseguró. Durante los días de regata, la presencia de la gente acompañó desde la Costanera, con banderas y saludos para los deportistas mientras se dirigían hacia la zona de competencia.

Ese contacto con el público fue una de las particularidades que Falasca más valoró de esta edición de los Juegos. La posibilidad de competir ante familiares, amigos y espectadores locales convirtió cada jornada en una experiencia diferente a la de otros torneos internacionales.

Una temporada al máximo nivel

El oro en la Laguna Setúbal llegó después de un año de competencia al más alto nivel. Falasca y su equipo llegaron a Santa Fe directamente desde el Mundial disputado en Irlanda, por lo que la preparación para los Juegos fue parte de un calendario internacional que prácticamente no dio descanso.

“Nosotros veníamos directamente del Mundial de Irlanda. La preparación la hicimos durante todo el año básicamente porque estamos compitiendo siempre al mejor nivel internacional”, explicó.

El desafío fue llegar a la última regata con el rendimiento necesario para sostener la ventaja y completar el programa en lo más alto de la clasificación.

De Irlanda a la Laguna Setúbal

El contraste entre los escenarios también fue parte de la experiencia. Falasca contó que la delegación llegó a Santa Fe después de competir en condiciones de lluvia y frío en Irlanda y que, tras una primera jornada más fresca, el clima acompañó durante buena parte de la competencia.

“Venimos de Irlanda, de lluvia, frío. Nos tocó el primer día que hizo frío acá, pero después se puso más calentito”, relató entre risas.

Con nueve regatas completadas, la clase ILCA 6 femenina cerró su participación en los Juegos con un podio repartido entre Argentina, Perú y Brasil y con Falasca celebrando un oro que tuvo un condimento especial: ganarlo en casa, en una sede rodeada de público y con una historia de Juegos que volvió a encontrarse con Cecilia Carranza.

Tres países en lo más alto

La clasificación final de ILCA 6 femenina quedó encabezada por Lucía Falasca, de Argentina, con 12 puntos netos y 15 totales. La medalla de plata fue para Caterina Romero, de Perú, con 13 puntos netos, mientras que Valentina Guimaraes, de Brasil, obtuvo el bronce con 31 puntos. Más atrás se ubicaron María José Poncell, de Chile, en el cuarto puesto con 32 puntos; Paula Defazio, de Uruguay, quinta con 34; y Martina Vera, de Paraguay, sexta con 42 puntos.