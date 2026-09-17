Los eSports en los Juegos Suramericanos: furor entre los jóvenes y una de las grandes revelaciones de Santa Fe 2026

Los eSports dejaron una imagen inédita en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: jugadores de videojuegos que representan oficialmente a sus países, compiten bajo reglamentos específicos y suman medallas a la clasificación general. Por primera vez, los deportes electrónicos integran el programa oficial del certamen y sus resultados computan en el medallero, al igual que los de las disciplinas tradicionales.

La L2 Arena de Rosario albergó las primeras definiciones de EA Sports FC y Assetto Corsa GT, dos de los tres títulos que componen la propuesta de esports, junto con Valorant. Argentina ya obtuvo tres medallas: Daniela Arias ganó el oro en EA Sports FC; Néctar Bruno Coleff, la plata en Assetto Corsa GT; y Lautaro Zuviría, el bronce en EA Sports FC.

Los deportistas brindaron este miércoles una conferencia de prensa en el Centro de Prensa del Predio Ferial Parque Independencia, en Rosario, donde compartieron sus sensaciones después de un estreno que amplía el alcance de los Juegos hacia las nuevas audiencias.

Preparación y exigencia competitiva

Daniela Arias expresó su satisfacción por el resultado, conseguido en una etapa en la que debió reorganizar sus rutinas de entrenamiento tras convertirse en madre. “Antes podía dedicar mucho más tiempo a entrenar y a mentalizarme. Ahora tenía que aprovechar al máximo el tiempo reducido que disponía, y siento que pude rendir bien, a la altura”, señaló.

Por su parte, Coleff destacó el grupo humano que se formó dentro de la delegación argentina. “Son personas fantásticas. Quiero decirles que los amo a todos y que se ganaron mi total respeto y admiración. El desafío más grande es sentarte ahí y saber que estás representando a tu país: es lo que nos gusta”, afirmó.

El piloto virtual también subrayó el trabajo colectivo que hubo detrás de la preparación: “Todos los chicos pudieron aportar, y eso habla de la dedicación y el profesionalismo que le ponemos a este deporte. Estoy muy contento por eso”.

Zuviría coincidió al destacar el proceso que permitió conformar la selección argentina: “Los chicos vienen trabajando muy bien. Nos costó mucho, atravesamos muchos momentos, pero logramos formar un equipo”. Además, valoró la convivencia entre los integrantes de la delegación durante los días de competencia.

Medallas que abren camino

Los tres representantes obtuvieron las primeras medallas argentinas en eSports dentro de la historia de los Juegos Suramericanos. “Es una locura. Son momentos que van a quedar para siempre y, justamente, son los que más importan”, expresó Zuviría.

Coleff puso el acento en el vínculo con las nuevas generaciones. “Me genera mucho orgullo cuando voy por la calle y los chicos nos saludan con emoción y admiración. Para mí, eso vale más que cualquier medalla, porque es eterno”, sostuvo.

“Es muy lindo poder aportar nuestro granito de arena para quienes vienen detrás. Es un orgullo enorme para nosotros”, completó Arias.

La mirada del entrenador

El jefe de equipo de la delegación argentina, Alejandro Dupuy, destacó la trascendencia de que los esports formen parte oficial de los Juegos. “Ya habíamos participado como deporte invitado en los Juegos Panamericanos de Chile 2023 y en los Odesur de Asunción 2022. Estar ahora por primera vez ayudando a nuestro país a conseguir medallas y sumar al medallero es un placer enorme”, afirmó.

Dupuy explicó que la preparación de los competidores exige una estructura similar a la de otras disciplinas de alto rendimiento. “Las desarrolladoras organizan muchas competencias, y eso se prepara en el día a día. A nivel individual, los equipos tienen psicólogos, nutricionistas y entrenadores. La preparación es muy similar a la de un deporte tradicional: trabajar la cabeza es fundamental”, concluyó.