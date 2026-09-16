Se entregaron 55 viviendas a familias del departamento 9 de Julio

Del total, 45 unidades habitacionales se ejecutaron en Tostado y 10 en Villa Minetti, donde además inauguró un aula. Pullaro destacó que “9 de Julio es el departamento que, por habitante, más inversión tiene. Esto lo hacemos porque entendemos que es un acto de justicia”.
Provinciales16 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

El gobernador Maximiliano Pullaro entregó este martes 45 viviendas a familias de la ciudad de Tostado, que se ejecutaban en el marco del plan nacional Casa Propia-Construir Futuro y fueron paralizadas, y el Gobierno Provincial retomó y finalizó. Previamente, visitó Villa Minetti, donde inauguró 10 viviendas y un espacio aúlico ejecutado en el marco del programa 1.000 Aulas. 

Durante el acto en Tostado, Pullaro se dirigió a las familias presentes: “este es un momento único que va a quedar grabado en su memoria” y recordó que no fue “fácil resolver las trabas burocráticas y los problemas que había en este barrio. Este es el comienzo de algo nuevo para cada uno de ustedes, aquí van a construir sus vidas y esto es lo más inmenso que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe les puede otorgar”.

Por último, Pullaro señaló que “durante mucho tiempo este norte de la provincia de Santa Fe fue el norte postergado” y detalló que actualmente 9 de Julio “es el departamento que, por habitante, más inversión tiene. Esto lo hacemos porque entendemos que es un acto de justicia”.

Plan nacional paralizado

Las viviendas en Tostado, que se ejecutaba en el marco del plan nacional Casa Propia-Construir Futuro, se habían paralizado  en diciembre de 2023, cuando registraban un avance del 73%, luego de la interrupción del financiamiento nacional, y fueron retomadas por la Provincia en agosto de 2025.

La intervención incluyó la conclusión de las viviendas y de toda la infraestructura urbana necesaria: redes de agua potable, desagües cloacales y pluviales, alumbrado público, trazado vial y veredas perimetrales.

Villa Minetti

Además, en Villa Minetti, el gobernador entregó un aporte del Fondo de Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) para reparaciones y mejoras edilicias en escuelas de la localidad.

Acompañaron a Pullaro durante las inauguraciones el senador por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo; los intendentes de Tostado, Andrés Cagliero; y de Villa Minetti, Gabriel Gentili; y el Director Provincial de Intervención de Hábitat Santa Fe, Ramses Medina, entre otras autoridades locales y regionales.

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