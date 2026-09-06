Rafaela suma desde hoy dos nuevos escenarios que cambiarán el mapa deportivo de la ciudad

Este domingo se inaugurarán la nueva pista de BMX Race, a las 16; y el Invencible Rafaela, a las 18. Son obras realizadas por el Gobierno de la Provincia y que serán protagonistas durante los Juegos Suramericanos 2026. Fueron pensadas para continuar al servicio del deporte y la comunidad después de septiembre.
Locales06 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Rafaela ultima los detalles para recibir a los Juegos Suramericanos 2026 con dos nuevas infraestructuras que amplían las posibilidades deportivas de la ciudad. Este domingo abrirán sus puertas el Invencible Rafaela -a las 18-, un microestadio multipropósito con capacidad para más de 3.000 personas, y la nueva pista de BMX Race -a las 16-, diseñada bajo estándares internacionales. Ambos espacios tendrán actividad durante los Juegos y forman parte de un legado que busca trascender la competencia continental.

Uno de los principales legados de Santa Fe 2026 será la infraestructura construida y renovada para recibir a los atletas. La Provincia lleva adelante una inversión de más de 90 millones de dólares en obras vinculadas a los Juegos, con 75 millones de dólares de financiamiento externo otorgado por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.

Invencible Rafaela: un estadio para el deporte y los grandes eventos

Este domingo a las 18 será inaugurado el nuevo estadio multipropósito, ubicado en el sector oeste de la ciudad, dentro del denominado Distrito Joven y próximo a la futura Villa Suramericana.

El edificio cuenta con 3.085 lugares entre tribunas y palcos, 71 posiciones para prensa y sectores destinados a personas con movilidad reducida. Fue diseñado para recibir disciplinas deportivas bajo techo, pero también espectáculos, actividades culturales, educativas, recreativas y sociales.

WhatsApp Image 2026-09-06 at 9.03.08 PM

Durante los Juegos será escenario de dos disciplinas: boxeo, del 13 al 18 de septiembre, y pádel, del 22 al 25. Su configuración flexible permitirá adaptar el espacio a distintos eventos y desarrollar hasta nueve actividades diferentes de manera simultánea.

La inauguración tendrá al boxeo como protagonista, con exhibiciones masculinas y femeninas y la participación de integrantes de escuelas de la disciplina.

BMX Race: velocidad, técnica y estándares internacionales

También este domingo, pero a las 16, será inaugurada la pista de BMX Race construida en el futuro Ecoparque Metropolitano. El circuito tiene 393,28 metros de recorrido y fue diseñado de acuerdo con parámetros de la Unión Ciclista Internacional (UCI) para instalaciones de nivel internacional.

WhatsApp Image 2026-09-06 at 9.03.00 PM

El trazado cuenta con dos partidores, de 8 metros de altura para la categoría masculina y 5 metros para la femenina, cuatro rectas, tres curvas peraltadas y distintos obstáculos que obligarán a los corredores a combinar velocidad, técnica y precisión.

La pista tendrá su estreno competitivo durante los Juegos, con las pruebas de BMX Race previstas para el 16 y 17 de septiembre. El complejo también contempla espacios para BMX Freestyle, Skate Park y Skate Street, conformando un nuevo polo para los deportes urbanos.

Un legado que queda en la ciudad

Las dos obras forman parte de la infraestructura que Rafaela incorpora con motivo de los Juegos y que tendrá continuidad una vez finalizada la competencia. El Invencible Rafaela podrá recibir competencias nacionales e internacionales y eventos de distinta escala, mientras que el complejo de deportes urbanos apunta a convertirse en un espacio de referencia para el BMX y el skate.

WhatsApp Image 2026-09-06 at 9.03.05 PM

Con la apertura de ambos escenarios, Rafaela no solo suma espacios preparados para recibir a deportistas de todo el continente: incorpora infraestructura que permitirá ampliar la agenda deportiva, recreativa y de grandes eventos de la ciudad mucho más allá de septiembre.

Te puede interesar
Honrar la vida

Honrar la vida, todos los días

Diario Primicia
Locales05 de septiembre de 2026
Los concejales Juan Senn y María Paz Caruso visitaron la Asociación Honrar la Vida, que acompaña a pacientes trasplantados y sostiene el único hogar de tránsito de la provincia gestionado por una ONG. Charlaron con su presidente, Osvaldo Minighini, el papá que convirtió una pérdida en un refugio para otros. También estaban presentes otros miembros de la organización
Concejales del PJ Rafaela

“Con 10 profesionales para 252 escuelas y 48.000 estudiantes, es imposible garantizar calidad educativa”

Diario Primicia
Locales13 de agosto de 2026
Por este motivo, concejales del bloque Juntos avancemos, presentaron un Proyecto de Resolución para requerir al Gobierno Provincial la inmediata ampliación de cargos para el Equipo Socioeducativo de la Región III de Educación. Entre 2014 y 2025, las intervenciones en situaciones de vulnerabilidad en escuelas, aumentaron un 278%, pasando de 424 situaciones anuales a un pico histórico de 1.181 en 2025.
Lo más visto
preso-20220223-1317073

Vera: condenado a cinco años por robarle a dos mujeres

Diario Primicia
Policiales04 de septiembre de 2026
Se trata de César Juan R. de 33 años, quien tenía un arma blanca con la cual cometió el ilícito y usó para atacar al personal policial al momento de su aprehensión. El fiscal que investigó el ilícito es Nicolás Maglier. También representó al MPA en el juicio abreviado en el que se impuso la pena.
preso (2)

Rafaela: prisión preventiva de un joven al que se investiga como autor del homicidio de su tío Nicolás Alexandro Pérez

Diario Primicia
Policiales05 de septiembre de 2026
La medida cautelar fue resuelta por el juez Gustavo Bumaguín, a partir de un requerimiento del fiscal Martín Castellano en una audiencia que se llevó a cabo en los tribunales rafaelinos. El imputado tiene 18 años y se le endilgó haber matado a la víctima con un arma blanca. El ilícito fue el viernes 21 del mes pasado en el barrio Monseñor Zazpe.
Boletín de noticias