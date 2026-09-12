Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: La nueva infraestructura acuática impulsará el futuro de la natación

La natación será una de las disciplinas que estrenará el nuevo complejo acuático de Rosario durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Allí competirán los mejores nadadores suramericanos en un escenario de nivel internacional que, una vez finalizada la competencia, continuará siendo un espacio clave para el desarrollo deportivo de Santa Fe.

Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países. La competencia contará con 43 deportes y 60 disciplinas, en el evento deportivo más importante de la historia de la provincia.

Con apenas 14 años, Janna Ubait, nadadora de San José del Rincón y embajadora de los Juegos, representa a una generación que crecerá junto a esa nueva infraestructura. Para ella, el impacto del evento no se medirá únicamente por las medallas, sino también por las oportunidades que abrirá para cientos de chicos y chicas que sueñan con desarrollarse en la natación.

Un legado que quedará para las futuras generaciones

La construcción del nuevo complejo acuático permitirá que Santa Fe cuente con un escenario preparado para recibir competencias internacionales y, al mismo tiempo, fortalecer el entrenamiento diario de los deportistas de la provincia.

Para Janna, ése será el mayor legado de los Juegos. "Muchas veces tenemos que viajar para entrenar o competir en escenarios de este nivel. Ahora vamos a tener un lugar de primer nivel en nuestra provincia y eso significa que muchos chicos van a poder crecer sin tener que irse a otro lado", expresó.

La Provincia destina más de 90 millones de dólares a obras vinculadas a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que incluyen financiamiento externo de 75 millones de dólares otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.

Una disciplina donde cada segundo cuenta

La natación reunirá en Rosario a los mejores exponentes de Sudamérica en pruebas de velocidad, medio fondo y fondo. Cada competencia se definirá por diferencias mínimas, donde la técnica, la preparación física y la concentración serán determinantes.

Será una oportunidad única para que el público pueda observar de cerca una disciplina que combina potencia, precisión y años de entrenamiento, en un escenario especialmente preparado para competencias internacionales.

Valores que también se aprenden fuera del agua

Más allá de los resultados deportivos, Janna asegura que la natación le enseñó valores que la acompañan todos los días. "Este deporte me enseñó la responsabilidad, el compromiso y el sacrificio. Todo eso también forma parte de la vida y de la persona que uno construye fuera del agua", afirmó.

Con apenas 14 años, ya comprende que el crecimiento de un deportista depende tanto del entrenamiento como de la constancia, el esfuerzo y el acompañamiento de quienes forman parte de ese camino.

Una invitación para descubrir la natación

Como embajadora de los Juegos, Janna espera que miles de santafesinos puedan acercarse por primera vez a una competencia de natación.

"Quiero invitar a todos a vivir los Juegos. Ojalá muchos chicos puedan venir, conocer este deporte y descubrir todo lo que se puede aprender dentro y fuera de la pileta", expresó.

Cuando concluyan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el nuevo complejo acuático seguirá abierto para recibir a futuras generaciones de nadadores. Ese será el verdadero legado del evento: brindar más oportunidades para que chicos y chicas de toda la provincia puedan entrenar, crecer y cumplir sus sueños sin alejarse de su lugar de origen.