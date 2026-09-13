Ante 250 mil personas, Santa Fe abrió sus Juegos Suramericanos con una gran fiesta de música y deporte

Santa Fe convirtió la ceremonia inaugural de los XIII Juegos Suramericanos en un recorrido por su identidad. Frente al río Paraná, y ante unas 250 mil personas, el Monumento Nacional a la Bandera fue el punto de encuentro de música, teatro, danza y deporte, en una puesta que evocó las raíces de la provincia, el trabajo de sus comunidades y una mirada hacia el futuro.

La apertura reunió a las delegaciones de 15 países y a una multitud que siguió un espectáculo con arreglos originales de Lito Vitale. Atletas y entrenadores protagonizaron una noche que abrió formalmente una competencia que reunirá, desde este domingo, a más de 4.000 deportistas en Rosario, la ciudad de Santa Fe y Rafaela.

Una historia construida en comunidad

Juan Carlos Baglietto y Julia, una niña que acompañó en buena parte del show, abrieron una representación en la que los distintos sectores del escenario tomaron la forma de la provincia. El relato recorrió los pueblos originarios, la llegada de los inmigrantes, el trabajo de la tierra, la ganadería y la industrialización.

El agua funcionó como hilo conductor. Una vasija dio paso a un río proyectado sobre el piso de LED, que conectó las escenas. Las familias inmigrantes llegaron con sus equipajes y la memoria de quienes dejaron su lugar de origen para comenzar una vida nueva; el campo y la industria completaron el recorrido. Al final, los grupos dejaron atrás sus espacios y se reunieron en una única escena.

Abel Pintos interpretó el Himno Nacional Argentino, con el Monumento iluminado con los colores de la bandera y un granadero junto a los mástiles. La puesta reunió entonces a todos los protagonistas de esa primera parte.

Las delegaciones y el deporte entraron en escena

Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela desfilaron con sus abanderados. El recorrido concluyó con Sofía Cairo y Rubén Rézola, referentes del hockey y el remo, que portaron la bandera argentina y encabezaron la delegación local. Luego ingresaron las insignias de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) y del Comité Olímpico Internacional.

El presidente de Odesur, Mario Moccia, definió el encuentro como una oportunidad de integración. “Somos 15 países, pero una sola familia: la familia sudamericana de Odesur”, afirmó. También pidió a los atletas que compitan “con pasión”, respeten a sus rivales y construyan amistades más allá de las medallas.

Tras su discurso, los atletas Nicolás Capogrosso y María Paz Casadevall, los entrenadores Sebastián Álvarez y Ana María Gallay y los jueces Mauricio Maceroni y Noel Salazar realizaron la promesa en nombre de sus pares.

Pullaro inauguró oficialmente los Juegos

El gobernador Maximiliano Pullaro, presidente honorífico del comité organizador, dejó inaugurados los Juegos junto a la exvicegobernadora y diputada nacional Gisela Scaglia, y representantes de los excombatientes de Malvinas. “Bienvenidos a la ciudad más linda de nuestro país, a esta ciudad que intentaron poner de rodillas, pero hoy está de pie”, dijo.

Pullaro recordó que la provincia debió esperar 40 años para organizar un evento de esta magnitud y reivindicó la decisión de hacerlo en un momento complejo. “Hoy están las obras, los estadios y nuestros deportistas tienen la mejor infraestructura para practicar por los próximos años”, sostuvo. También invitó a las delegaciones y a los visitantes a conocer la cultura, la gastronomía, los paisajes y la historia de “esta provincia que le abre los brazos a la Argentina y al mundo”.

El deporte también atravesó la puesta artística. Soledad Pastorutti interpretó “Oración del remanso” para acompañar una escena de deportes acuáticos; Valentino Merlo cantó “Agua” en una secuencia dedicada a la natación artística; “A Don Ata” se vinculó con el atletismo y “Libertango”, con la gimnasia. Luck Ra llevó “Ala Delta” a una puesta sobre disciplinas de combate, mientras Agustín Rada Aristarán participó de la escena dedicada a los deportes urbanos.

Una llama hacia el futuro

Uno de los momentos centrales fue la representación del Fuego Suramericano. Un video mostró cómo la llama atravesaba distintos rincones de la provincia y pasaba por las manos de personas que trabajan, producen, enseñan, pescan, siembran y entrenan. La secuencia concluyó con el encendido del pebetero, acompañado por “Inconsciente colectivo”, interpretado por Baglietto junto al elenco.

La cumbia santafesina condujo el cierre. Cacho Deicas, Rada Aristarán, Valentino Merlo, Luck Ra y Soledad Pastorutti participaron de una celebración que evocó la bailanta, la calle y los encuentros populares. Todo el elenco cerró con “La Suavecita”, entre luces, efectos y pirotecnia. Luego de la fiesta, los Juegos quedaron oficialmente en marcha.