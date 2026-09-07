Desde hace 120 años, la Sociedad Rural de Rafaela es un espacio de encuentro, donde la realidad siempre está a la vista, brindándose al intercambio, los negocios y la gestión para el sector agropecuario y su comunidad.

Con la tradición clara, pero también con la actualización que sostiene a la institución más antigua de la ciudad, este año la edición 119° de la ExpoRural de Rafaela y la Región volvió a dejar un balance positivo, más allá de los desafíos del día a día.

A poco más de una semana de concluído el evento, Leonardo Alassia, presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, expresó que “este año la exposición fue más ordenada, no la sufrimos como en otras ediciones, el predio estuvo colmado y la gente acompañó pese a la coyuntura”. Durante los cuatro días de la muestra en los espacios abiertos, en los salones, recorriendo todos los sectores y propuestas “la gente ocupó todo, compró y disfrutó, lo que demuestra que la ExpoRural sigue siendo un lugar de encuentro”.

Horacio Albrecht, vicepresidente de la entidad, puso el acento en el crecimiento institucional. “Hubo reuniones muy importantes, la institución abrió sus puertas a representantes de la industria, del gobierno y de asociaciones como Apymel, que incluso pidió las instalaciones para hacer la reunión de su Comisión Directiva. Eso le da relieve a la Expo y la convierte en un ámbito de referencia”, afirmó.

Si bien”cada vez cuesta más juntar sponsors y cabañas, los gastos son mayores y no se pueden trasladar al público, nuestro reto es seguir sosteniéndola sin perder la tradición centenaria y a tono con la demanda de la realidad”. Rafaela tuvo este año un número récord para lo que va del siglo en cuanto a ejemplares de Holando Argentino, con más de 120 animales inscriptos y contando con un jurado excepcional, ya que Ryan Krohlow pasó por la pista y en unas semanas cumplirá similar rol de juzgamiento en la World Dairy Expo, en Madison, Wisconsin.

Ariel Blatter, comisario de ganadería, destacó el auge del sector cárnico y la necesidad de aprovecharlo. “Hay que traer más cabañas, ampliar corrales y predios. El productor necesita ver un toro en la pista de Rafaela, eso no lo reemplaza ninguna pantalla de celular”, señaló.

El futuro inmediato pasa por reforzar la ganadería y diversificar la infraestructura. “Tal vez haya que cambiar stands y llenar el predio de más, porque ahí está la veta que debemos potenciar”, siendo los productores los que demandan seguir creciendo como referentes en la región, no sólo siendo la mejor pista de Holando del país, sino en cuanto a animales de granja con una jura centenaria; y ahora una mayor consolidación en ganadería de carne y nuestra alianza con la Asociación Braford Argentina.

Las sensaciones personales de los dirigentes coincidieron en que la ExpoRural 2026 fue más ordenada que la anterior, no sólo en la organización, sino también para el público.

“La gente viene con la familia, nosotros ofrecemos espacios para todos los gustos y necesidades. Si bien nuestro sueño es que la mayoría de los stands estén vinculados al campo, sabemos que toda la ciudad y los pueblos de la región nos toman como una fecha de paseo, de compras que van más allá de las necesidades de la producción agropecuaria”.

Blatter reforzó esa idea, reconociendo que “el sábado se convirtió en una salida familiar con espectáculo musical, con seguridad garantizada y sin incidentes. Eso muestra que la ExpoRural es también de la ciudad”.

De cara a los 120 años, el desafío es renovar sin perder identidad.

“Lo que era la exposición hace diez años no es lo mismo que hoy. Hay que buscar la forma de acoplarse al futuro, a lo tecnológico, y al mismo tiempo sostener lo que nos hace únicos”, resumió Albrecht, agregando por su parte Blatter que “lo importante es que la ExpoRural siga siendo un lugar donde el productor, la industria y la ciudad se encuentren”.

El balance institucional también incluyó la seguridad y la logística.

“Este año hubo más presencia policial, más orden en los accesos y ningún incidente relevante. Eso también es parte de la tranquilidad que necesita el público”, señaló Alassia, sin embargo se debe seguir ampliando la coordinación con la Municipalidad de Rafaela la predisposición para ampliar ingreso de maquinaria, e implmentos, para poder exponerlos en el predio.

La 119° ExpoRural de Rafaela y la Región se consolidó como un ámbito de unidad y proyección, donde la tradición se combinó una vez más con innovación, ampliando en cada edición el compromiso con la comunidad, donde el campo y la ciudad tienen su lugar.

“De alguna forma, lo que hacemos desde hace varios años, al abrir las tranqueras de nuestra pista en el acto inaugural es abrir también un espacio de encuentro entre productores, instituciones y familias”, concluyó Leonardo Alassia, convencido de un trabajo colectivo que sigue siendo motor de desarrollo.