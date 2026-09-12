Santa Fe impulsa el comercio electrónico para que sus pymes vendan en todo el país

Esta semana, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, participó en Buenos Aires del panel de diálogo federal de Mercado Libre Experience (MeliXP) 2026. Durante el encuentro, presentó la estrategia provincial para vincular a las pequeñas y medianas empresas con la economía digital y ampliar sus oportunidades comerciales.

“En un contexto económico nacional complejo, en el que el comercio y el consumo registran caídas significativas, el Gobierno de Santa Fe que encabeza Maximiliano Pullaro tiene una premisa innegociable: no cruzarse de brazos y salir a buscar oportunidades reales para el entramado productivo”, expresó Puccini.

El ministro destacó el peso de la provincia en la economía nacional y el alcance que adquirieron las ventas digitales. “Santa Fe es la tercera economía de Argentina y tiene un rol protagónico. Nuestra provincia no especula: trabaja y produce. El 86% de lo que venden nuestras pymes a través de estas plataformas se envía a otras provincias. El comercio digital se convirtió en una verdadera herramienta de exportación interna, que genera empleo genuino y sostiene a la industria local”, afirmó.





Impacto en el empleo y potencial de crecimiento

Durante su exposición, Puccini detalló que el comercio electrónico representa entre el 12 % y el 14 % del comercio total del país, lo que revela un amplio margen de crecimiento. En el primer semestre de 2026, la facturación del sector alcanzó los $ 19,5 billones, un 28 % más que en el mismo período del año anterior, con 181,5 millones de órdenes de compra.

El titular de la cartera productiva también puso el foco en el impacto de esta actividad sobre la economía real: por cada empleo directo generado dentro del ecosistema digital, se crean otros siete puestos indirectos en la cadena comercial y de servicios.

Como ejemplo del alcance de esta transformación en el interior provincial, se presentó el caso de Muebles Mosconi, una empresa radicada en Cañada de Gómez. La firma atravesó un proceso de reconversión que le permitió pasar de una escala local a una distribución federal y actualmente concentra el 50 % de sus ventas en canales digitales.

Infraestructura para bajar costos logísticos

Puccini remarcó que reducir los costos logísticos es un factor decisivo para mejorar la competitividad de las empresas del interior. En ese sentido, valoró las inversiones privadas destinadas a la logística de última milla, la consolidación de nodos de distribución en la Región Centro y el despliegue de una red nacional de 45 centros logísticos y más de 1.100 puntos de entrega.

A la vez, subrayó el papel de la inversión pública provincial. “La competitividad no se declama: se construye con obras concretas. Si bajamos el costo logístico, una pyme de Cañada de Gómez, Rafaela o Venado Tuerto puede competir en igualdad de condiciones con una empresa radicada en el AMBA”, sostuvo.

“Mientras la obra pública nacional se frenó, en Santa Fe decidimos invertir con recursos propios en infraestructura estratégica para la producción. Modernizamos el Aeropuerto Internacional de Rosario con la repavimentación integral de sus 3.000 metros de pista y la ampliación de 10.500 metros cuadrados de terminal. El objetivo es consolidarlo como un nodo logístico multimodal y articularlo con herramientas como Exporta Simple, para que la producción santafesina llegue al país y al mundo directamente desde nuestro territorio”, agregó.





Nuevas oportunidades para comercios y pymes

La participación de la Provincia en MeliXP se integra al trabajo que se viene desarrollando para fortalecer el comercio electrónico entre pymes y negocios de cercanía. La iniciativa busca ofrecer alternativas para sostener las ventas en un escenario de menor consumo interno.

“En un momento económico difícil, el Estado santafesino debe ser un puente. Acompañamos a comercios y pequeñas industrias con capacitación y logística para abrirles nuevas vidrieras en todo el país. Queremos que ninguna pyme de la provincia quede afuera de este canal y pueda seguir defendiendo el trabajo santafesino”, concluyó Puccini.