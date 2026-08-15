El Plan Especial de Pago llegó a casi 33.000 adhesiones y extiende su vigencia hasta septiembre

La Provincia extendió hasta el 30 de septiembre la vigencia del Plan Especial de Pago, una herramienta destinada a facilitar la regularización de deudas tributarias de familias, empresas y pequeños y medianos contribuyentes.

El régimen permite financiar obligaciones pendientes correspondientes a la Patente Única sobre Vehículos, el Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos en hasta 36 cuotas, con una tasa de interés del 0%.

Hasta el 31 de julio se habían registrado 32.967 adhesiones a las distintas modalidades de financiación. La mayor cantidad correspondió a deudas de Patente, con 18.746 solicitudes. Le siguieron el Impuesto Inmobiliario, con 9.843, e Ingresos Brutos, con 4.346.

Las familias encabezan las adhesiones

El Plan A, dirigido a familias con hasta dos inmuebles o dos vehículos registrados y a pequeños y medianos contribuyentes, concentró la mayor demanda, con 25.192 adhesiones.

Por su parte, el Plan B, destinado a contribuyentes con más de dos inmuebles o más de dos vehículos registrados a su nombre, acumuló 7.319 solicitudes.

“Decidimos extender el plazo del Plan Especial debido a la buena demanda registrada. Este beneficio se enmarca en las acciones impulsadas por el Gobierno para aliviar la carga tributaria de las familias y las empresas de la provincia, y ha tenido una respuesta favorable entre los contribuyentes”, señaló el subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez.

Un régimen especial para prestadores de servicios de discapacidad

El programa incorpora un segmento específico para los prestadores de Servicios Asistenciales de Discapacidad, que también pueden regularizar sus obligaciones en hasta 36 cuotas sin interés.

Hasta el 31 de julio se habían contabilizado 42 solicitudes dentro de esta modalidad: 28 correspondieron a deudas de Patente, ocho a Ingresos Brutos y seis al Impuesto Inmobiliario.

Cómo realizar el trámite

1.⁠ ⁠Generar la liquidación de la deuda

El contribuyente debe ingresar al portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno de Santa Fe y generar la liquidación correspondiente al impuesto que desea regularizar.

Para las deudas del Impuesto Inmobiliario o de la Patente Única sobre Vehículos, deberá seleccionar el trámite “Visualización y liquidación de deuda”. Una vez emitida la liquidación, el sistema permitirá acceder al Plan Especial de Pago.

En el caso de Ingresos Brutos y Sellos, será necesario buscar el trámite “Ingresos Brutos - Aportes Sociales - Liquidación de deuda”. Para acceder a esta instancia, el contribuyente deberá tener habilitado previamente en ARCA el servicio “API - Santa Fe - LDAE”.

2.⁠ ⁠Seleccionar el Plan Especial de Pago

Una vez emitida la liquidación de las deudas de Patente o del Impuesto Inmobiliario, aparecerá la opción “Plan Especial de Pago 2026”.

El sistema permitirá seleccionar la cantidad de cuotas y consultar el monto total financiado, el valor de cada pago y las respectivas fechas de vencimiento.

3.⁠ ⁠Completar los datos solicitados

Antes de confirmar la adhesión, el contribuyente deberá presentar una declaración jurada con la siguiente información:

Carácter invocado: titular, presidente, socio gerente, apoderado u otro.

Correo electrónico.

Teléfono de contacto.

Clave Bancaria Uniforme (CBU).

Una vez completados los datos, el sistema habilitará la descarga y la impresión del formulario “Solicitud de convenios de pago en cuotas” y del comprobante correspondiente a la primera cuota.

Ese primer pago podrá efectuarse en las entidades habilitadas o mediante tarjeta de débito, tarjeta de crédito o débito inmediato (DEBIN), a través de PlusPagos. Las cuotas restantes se debitarán automáticamente de la cuenta bancaria informada por el contribuyente.