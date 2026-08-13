“Con 10 profesionales para 252 escuelas y 48.000 estudiantes, es imposible garantizar calidad educativa”

Ante la creciente preocupación en las comunidades educativas de Rafaela y la zona, los concejales Juan Senn, María Paz Caruso Mónaco, Maximiliano Postovit y Valeria Soltermam, presentaron un Proyecto de Resolución en el Concejo Municipal para solicitar formalmente al Ejecutivo Provincial y al Ministerio de Educación la urgente ampliación del personal del Equipo Socioeducativo de la Región III de Educación.

Vale recordar que el Equipo Socioeducativo (ESE) es un equipo de profesionales (psicólogos, trabajadores sociales) del Ministerio de Educación de Santa Fe, cuyo objetivo es apuntalar el ingreso, la permanencia y el egreso de estudiantes en el sistema educativo, realizando intervenciones ante problemáticas sociales y familiares detectadas en las escuelas, actúan como un apoyo externo.

El problema es que la estructura actual de acompañamiento a las escuelas se encuentra desbordada. En la Región III, un equipo compuesto por tan solo 10 profesionales tiene a su cargo la contención de 252 escuelas y más de 48.000 estudiantes. Esta cantidad de personal no se modifica desde el año 2014, mientras que las problemáticas sociales, psicológicas y familiares en las aulas no han parado de crecer.

Los datos relevados por los propios trabajadores son alarmantes. Entre 2014 y 2025, las intervenciones en situaciones de vulnerabilidad e intervenciones críticas aumentaron un 278%, pasando de 424 situaciones anuales a un pico histórico de 1.181 intervenciones en 2025.

Desde el bloque legislativo recalcaron que las condiciones de vida actuales son el caldo de cultivo ideal donde los problemas de violencia intrafamiliar, social, vulneración de derechos y, por tanto, de salud mental, crecen significativamente, poniendo en riesgo no sólo las trayectorias educativas, sino, y lamentablemente en algunos casos, la vida misma.

Pese a que el gobierno de la provincia anunció recientemente la incorporación de equipos de psicólogos para contingencias, al día de la fecha ni los directivos de las escuelas ni el propio Equipo Socioeducativo regional han recibido información sobre cómo o cuándo se implementaría dicho recurso.

“La verdad que no se le puede pedir más al docente, al director, que además sea psicólogo, trabajador social, juez o policía. Y tampoco le podemos pedir a 10 profesionales que sostengan sobre sus hombros, hasta el agotamiento, el peso de una crisis estructural”, reflexionó Soltermam, quien habló en representación de su Bloque. “Tanto que nos llenamos la boca hablando de la calidad educativa, pero no es sólo tener sentado al alumno en el aula la mayor cantidad de días que se pueda dentro del calendario escolar, sino garantizar cierta calidad educativa a la hora de dar una clase”, concluyó.